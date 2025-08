17 Burger-Filialen mehr: Ruff's Burger übernimmt fränkisches Konkurrenzunternehmen

Die Münchner Burgerkette Ruff's Burger hat die fränkische Konkurrenz Burgerheart übernommen. Das meldete die Deutsche Presseagentur (dpa). Damit wird es in Deutschland insgesamt 17 Ruff's-Filialen mehr geben.

Übernahme: Burgerheart wird zu Ruff's Burger

Laut einer Sprecherin würden die fränkischen Filialen jedoch nicht direkt umgewandelt. Zwar plane Ruff's, die neuen Filialen umzubenennen, jedoch könne es bis zu drei Jahre dauern, bis alle ehemaligen Burgerheart Standorte den neuen Namen tragen.

Der Gründer und Geschäftsführer von Ruff's, Alexander Kleinhans, sagte gegenüber der dpa, dass die Übernahme ein konsequenter Schritt im Rahmen der Expansionsstrategie des Unternehmens und der Gustoso Gruppe, zu der Ruff's gehört, sei. Damit wird die Münchner Burgerkette noch präsenter in Bayern.

Ruff's Burger: Neue Filialen in Bayern und Baden-Württemberg

Ruff's eröffnete 2012 seinen ersten Burgerladen in München. Seit dem hat das Unternehmen expandiert und ist nun nicht nur in Deutschland vertreten, sondern hat auch einen Standort in Frankreich. Bisher gab es damit insgesamt 60 Ruff's Burger Filialen.

Der Fokus des Unternehmens bleibt jedoch der Süden Deutschlands. Vor allem München, wo Ruff's noch immer seinen Sitz hat, und das Münchner Umland bleibt mit 21 Filialen der wichtigste Standort. Mit der Übernahme von Burgerheart baut Ruff's seine Bekanntheit nun jedoch auch in Franken aus.

Icon vergrößern Die Burger von Burgerheart wird es künftig nicht mehr geben. Foto: Christoph Schmidt, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Burger von Burgerheart wird es künftig nicht mehr geben. Foto: Christoph Schmidt, dpa (Symbolbild)

Ruff's Burger: Hier gibt es die Burgerfilialen

Die Münchner Burgerkette erweitert mit der Übernahme ihren Standortumfang. Bisher lagen die Hälfte der Filialen in Bayern.

Das sind die bisherigen deutschen Standorte

München

Wolfratshausen

Neufahrn bei Freising

Freising

Erding

Landshut

Essenbach

Regensburg

Nürnberg

Haar

Ansbach

Roppenheim

Weiden in der Oberpfalz

Köln

Düsseldorf

Hamburg

Mönchengladbach

Stuttgart

Rostock

Kappeln

Großburgwedel

Dresden

Erfurt

Halle (Saale)

Leipzig

Lüneburg

Magdeburg

Potsdam

Rotenburg (Wümme)

Teltow

Werder (Havel)

Das sind die ehemaligen Burgerheart Standorte

Würzburg

Bamberg

Fürth

Nürnberg

Erlangen

Pforzheim

Heilbronn

Konstanz

Karlsruhe