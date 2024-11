Weihnachtsmarkt in Schwarzwaldschlucht schon ausverkauft

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH bekommt nach eigenen Angaben derzeit zahlreiche Anrufe aus dem In- und Ausland: Viele wollen noch Eintrittskarten ergattern für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht. «Es tut uns sehr leid, aber es gibt keine Tickets mehr», sagte der Sprecher des Veranstalters, Matthias Maier. Der Weihnachtsmarkt bei Breitnau östlich von Freiburg findet an vier Wochenenden statt, letztmals am dritten Advent.

Erstmals sei der Markt im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald bereits vor Beginn ausverkauft. Der Veranstalter warnte davor, Tickets von Privatanbietern zu erwerben, da es sich um Fälschungen oder Kopien handeln könnte.

Wegen des Terrains in einer Schlucht sei es nicht möglich, mehr Kapazitäten zu schaffen, sagte der Sprecher. Auch eine Öffnung an weiteren Wochentagen komme nicht infrage: «Dann müssten wir den Markt anders aufstellen.» Regionale Landwirtschaftsbetriebe könnten beispielsweise nicht über ganze Wochen hinweg auf dem Markt präsent sein.

Keine Tickets an Ort und Stelle

Der Weihnachtsmarkt öffnet erstmals am 22. November. Besucherinnen und Besucher können dann jeweils von Freitag bis Sonntag Weihnachtsflair mit Schwarzwaldkulisse schnuppern. Ausnahme ist der Totensonntag (24.11.), ein sogenannter stiller Feiertag.

Der Online-Vorverkauf hatte Mitte Oktober begonnen. An Ort und Stelle werden schon seit drei Jahren keine Eintrittsbilletts mehr verkauft, wie die Tourismuseinrichtung mitteilte.