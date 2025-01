Zerstörte Lichtsignale - Einschränkungen im Bahnverkehr

Wegen einer mutwillig beschädigten Schrankenanlage an einem Bahnübergang im Landkreis Freising ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu Einschränkungen im Bahnverkehr gekommen. Rund zwei Stunden waren 15 Züge betroffen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Insgesamt kam es demnach zu etwa 350 Verspätungsminuten und vier Teilausfällen.

Unbekannte hatten laut Mitteilung eine Lichtsignalanlage an einem Bahnübergang in Eching mit Schottersteinen beworfen. Drei Lampen der Anlage wurden den Angaben zufolge beschädigt, was zu einer Störung am Bahnübergang führte. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.