Neuer Mini startet im Frühjahr auch wieder als Cabrio

Der neue Mini lässt die Hüllen fallen und kommt auch wieder als Cabrio. Das hat die britische BMW-Tochter mitgeteilt und den Verkaufsstart für das kommende Frühjahr angekündigt. Die Preise sollen bei 31.200 Euro beginnen.

Dafür gibt es den Kleinwagen wie schon in der letzten Generation mit einem Stoffverdeck, das sich auf Knopfdruck in zwei Etappen öffnet. Wahlweise gibt es wie ein Schiebedach nur ein Stück vom Himmel frei oder faltet sich ganz hinter die Rückbank. Der Kofferraum schrumpft dabei von 215 auf 160 Liter, so Mini weiter.

Benziner im Angebot - und vielleicht kommt noch eine E-Version?

Angeboten wird das Cabrio mit zunächst drei Benzinern. Die Vierzylinder leisten bereits als Cooper C 120 kW/163 PS und als Cooper S 150 kW/204 PS, sodass bis zu 237 km/h möglich sind. Noch stärker und schneller wird das John Cooper Works Cabrio, für das Mini aber noch keine exakten Daten nennt.

Und wer die frische Luft in Ruhe genießen möchte, der kann auf eine Elektroversion des Cabrios hoffen, die nach Informationen aus Unternehmenskreisen ebenfalls gute Chancen auf eine Umsetzung hat.