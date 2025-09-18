Sammelklage gegen Booking: Tausende Hoteliers fordern insgesamt Milliardenbetrag zurück

Herr Soyez, Sie ärgern Booking schon seit Jahren mit juristischen Mitteln. Nun wollen Sie die Buchungsplattform im Namen tausender Hotels erneut verklagen. Worum geht es?

VOLKER SOYEZ: Ärgern ist der falsche Ausdruck. Im Jahr 2010 kam der Hotelverband Deutschland auf mich zu, mit der Bitte um eine juristische Einschätzung zu den sogenannten Bestpreisklauseln. Diese Klauseln besagen, dass Hotels, die ihre Zimmer über Booking vertreiben, diese weder auf anderen Buchungsportalen noch auf der eigenen Homepage billiger anbieten dürfen. Damals gab es noch keine Gerichtsentscheidungen zu dieser Frage, aber wir sind zu der Einschätzung gekommen, dass es kartellrechtswidrig ist, wenn die Buchungsplattform den Hotelbetreibern vorgibt, zu welchen Konditionen sie ihre Hotelzimmer vertreiben können.

Diese Einschätzung hat dann auch das Bundeskartellamt geteilt …

SOYEZ: Ja, das Bundeskartellamt hat Booking 2015 die Verwendung dieser Preisparitätsklauseln untersagt. Das hat Booking aber nicht akzeptiert, sondern hat diese Entscheidung vor den Gerichten angefochten. Sechs Jahre später hat dann der Bundesgerichtshof letztinstanzlich die Entscheidung des Bundeskartellamts bestätigt. Als sich diese Entscheidung abzeichnete, hat der Hotelverband Deutschland seinen Mitgliedern angeboten, diese dabei zu unterstützen, sich den entstandenen Schaden von Booking zurückzuholen.

Warum hat man nicht versucht, sich gütlich zu einigen?

SOYEZ: Wir waren immer bemüht, eine faire, einvernehmliche Lösung zu erzielen. Es gab mindestens zwei Treffen mit der Führungsriege von Booking, und wir wähnten uns auf gutem Weg. Aber dann hat Booking noch während der laufenden Vergleichsgespräche quasi hinterrücks ein sogenanntes „niederländisches Torpedo“ lanciert …

Das klingt gefährlich, was ist das?

SOYEZ: Booking hat sich aus der Gruppe der rund 2000 Hotels, die sich der Sammelklage-Inititative des Hotelverbands Deutschland angeschlossen hatten, eine Handvoll herausgesucht und diese selbst vor einem Gericht in Amsterdam verklagt, um feststellen zu lassen, dass sie keine Schadenersatzansprüche haben. Das nennt sich negative Feststellungsklage. In der Folge sind wir mit dem Rest der Hotels vor das Landgericht Berlin gezogen. So kam es zu einer Gabelung des Verfahrens in einen Teil in Amsterdam und einen anderen in Berlin. Das Verfahren in Amsterdam ist dann hochgespült worden bis zum EuGH. Dort fiel im September 2024 ein letztinstanzliches Urteil, nach dem die Preisparitätsklauseln kartellrechtswidrig sind. Das ist die Rechtsgrundlage, auf der wir nun für Hotels aus ganz Europa Schadenersatz geltend machen werden.

Wann reichen Sie die Klage ein und wie viele Betriebe aus Deutschland haben sich angeschlossen?

SOYEZ: Das genaue Datum steht noch nicht fest, es wird aber voraussichtlich noch in diesem Jahr sein. Knapp 12.000 Hotelbetreiber haben sich der Klage angeschlossen, darunter sind auch Hotelbetreiber mit mehreren hundert Hotels. In Deutschland sind jetzt noch einmal 1700 Hotelbetreiber dazugekommen. Insgesamt würde ich sagen, wir vertreten etwa 15 bis 20 Prozent der Hotelbetreiber in Deutschland.

Wie wurden die Hotels geschädigt und wie berechnen Sie Ihre Forderungen?

SOYEZ: Mit den Bestpreisklauseln wurde den Hotels quasi das einzige Verhandlungswerkzeug gegenüber den Buchungsportalen aus der Hand geschlagen. Ohne diese Regeln hätten die Hotels mit den unterschiedlichen Portalen eigene Konditionen aushandeln können, etwa einen Abschlag auf die Provision gegen die Verpflichtung, die günstigsten Raten nur auf jenem Portal anzubieten. Die Bestpreisklauseln haben letztendlich zu einem kompletten Erliegen des Preiswettbewerbs zwischen den Buchungsportalen geführt. In Deutschland sind das mit Booking, Expedia und HRS ohnehin nur drei, die gemeinsam weit über 90 Prozent des Marktes auf sich vereinen. Das dürfte der Grund dafür gewesen sein, warum die Buchungsprovisionen, die vor 20 Jahren mal bei zehn Prozent lagen, nun im Schnitt bei 20 Prozent und mehr liegen, wenn man all die verschiedenen Zusatzprovisionen aufaddiert. Die Vermittlungsprovisionen von Reisebüros oder Flugvermittlern sind in diesem Zeitraum hingegen prozentual nicht gestiegen, sondern höchstens aufgrund der Preisinflation der vermittelten Produkte teurer geworden.

Unter den drei genannten Portalen hat Booking mit einem Marktanteil von um die 70 Prozent eine besonders dominante Position. Nehmen Sie deswegen die anderen Portale nicht ins Visier?

SOYEZ: Ja, es ist tatsächlich so, dass für Unternehmen mit einem Marktanteil von unter 30 Prozent etwas laxere Kartellrechtsregeln gelten. Das ist auch der Grund, warum unsere Klage sich jetzt auf Booking fokussiert und wir nicht auch Expedia mit ins Fadenkreuz nehmen. Expedia hat in Deutschland einen Marktanteil zwischen zehn und 15 Prozent, sodass die Verwendung der Paritätsklauseln durch Expedia in einem anderen kartellrechtlichen Maßstab zu messen ist.

Booking hat die Klauseln in Deutschland aber angeblich seit Jahren nicht mehr angewandt …

SOYEZ: Das sagt Booking, ja. Tatsächlich hat Booking erst im Dezember 2024 die Paritätsklauseln aus den AGBs in Deutschland gestrichen. Vorher hatte Booking sie nach wie vor prominent in den AGBs. Allein durch ein sehr komplexes und wirres Verweisungskonstrukt innerhalb der AGBs wurden die Paritätsklauseln aber letztendlich für Deutschland für unanwendbar erklärt. Das ist aber nach deutschem Recht nicht hinreichend transparent gewesen. Im Übrigen ist es natürlich eine Sache, was im Vertrag steht, und etwas anderes, was gelebt wird. Booking hat nach wie vor Hotels, die ihre Zimmer im Direktvertrieb günstiger angeboten haben, über verschlechterte Rankingpositionen abgestraft.

Wie funktioniert das?

SOYEZ: Ein Beispiel: Wenn der Gast bei Booking einen Zimmerpreis von 100 Euro findet, direkt auf der Webseite des Hotels dasselbe Zimmer aber für 90 Euro angeboten bekommt, wird der Gast im Zweifel direkt beim Hotel buchen. Für die Reihenfolge der angezeigten Hotels berücksichtigt Booking aber unter anderem die Konversionsrate. Diese Zahl beschreibt, wie viele Klicks auf ein Hotel tatsächlich zu einer Buchung führen. Hotels, die keine günstigeren Raten im Direktvertrieb anwenden, haben im Zweifel eine bessere Konversionsrate und erscheinen damit höher im Ranking. Mit dieser Art sehr subtiler Anreize hat Booking faktisch dann doch Preisparität erreicht.

Wie hoch beziffern Sie den Schaden, der den Hotels entstanden ist?

SOYEZ: Die zentrale Frage ist: Wie hätte sich die Höhe der Kommission entwickelt, die Booking von den Hotels verlangt, wenn die Plattform 2004 nicht diese Paritätsklauseln eingeführt hätte? Das müssen spezialisierte Wettbewerbsökonomen objektiv und wissenschaftlich errechnen. Wir können jedoch auf Grundlage von diversen Indizien eine Ersteinschätzung abgeben und gehen konservativ davon aus, dass die Hotels 30 Prozent der bezahlten Kommission zurückerhalten können - zuzüglich Zinsen, was den Betrag noch deutlich erhöhen kann. Insgesamt geht es um Milliardenbeträge.

Welche Indizien haben Sie für Ihre Rechnung?

SOYEZ: Zum einen sehen wir natürlich den Anstieg der Buchungskommission, im Jahr 2010 ging es mit zehn Prozent los, 20 Jahre später hatte sich das Ganze verdoppelt. Das ist ein wichtiger Indikator. Vor zwei Monaten hat die Schweizer Kartellbehörde festgestellt, dass die Buchungsprovisionen von Booking um wenigstens 25 Prozent missbräuchlich überhöht sind. Auch das ist ein klares Indiz, in welcher Größenordnung Schaden entstanden ist. Und dann gibt es ja noch die unternehmerischen Kennzahlen von Booking, und da sehen wir, dass klar über dem Wettbewerbsniveau liegende Margen erzielt werden. Aber der wohl wichtigste Indikator, den wir haben, ist der eigene Vortrag von Booking im Rahmen des Kartellverfahrens vor dem Bundeskartellamt.

Wie hat Booking dort argumentiert?

SOYEZ: Das muss ich kurz erklären. Es gibt die weiten und die engen Paritätsklauseln. Die Weiten verpflichten das Hotel, auf keinem anderen Vertriebskanal billiger anzubieten, einschließlich anderer Hotelbuchungsportale. Die engen Paritätsklauseln erlauben dem Hotel, auf anderen Buchungsportalen billiger zu sein, aber nicht auf der eigenen Website. Unser Beschwerdeverfahren, das wir 2013 eingeleitet haben, betraf die weiten Paritätsklauseln, also das umfassende Verbot. Und 2015 hat Booking dem Bundeskartellamt den Vorschlag unterbreitet, die weiten Paritätsklauseln aufzugeben, um im Gegenzug aber die engen Paritätsklauseln weiterverwenden zu dürfen. Booking hat dabei selbst vorgetragen, dies reiche aus, um den Wettbewerb wiederherzustellen, vor allem die Buchungsprovisionen würden dann massiv fallen auf bis zu unter fünf Prozent. Das ist aktenkundig und daran muss sich Booking in Zukunft messen lassen.

Welche Folgen könnte denn der Rechtsstreit für Reisende haben? Muss ich künftig länger suchen, wenn ich das beste Angebot finden will?

SOYEZ: Nein, es wird nicht mehr Aufwand bringen, aber es bringt mehr Optionen. Es wird auch in Zukunft viele Reisende geben, die nach wie vor nur bei Booking buchen und nur dort die Preise vergleichen. Aber es gibt eben auch viele Konsumenten, die gerne Preise vergleichen und die auch mal den Anruf beim Hotel wagen, ob sie dort direkt bessere Konditionen bekommen. Es muss einfach wieder mehr in die Köpfe der Reisenden kommen, dass es bei diesen Plattformen nicht auf jeden Fall die besten Angebote gibt.

Wann rechnen Sie mit einem endgültigen Abschluss des Verfahrens? Besteht keine Chance mehr auf eine gütliche Einigung?

SOYEZ: Die vorgelagerte Frage ist, ob Booking sich über eine Dekade hinweg mit seinen wichtigsten Vertragspartnern in Europa gerichtlich streiten möchte. Wir reden über 15.000 bis 20.000 Hotels, vielleicht sogar noch mehr. Wir sind für einen Dialog offen und es ist mir auch persönlich wichtig, dieses Klageverfahren sehr sachlich und professionell zu führen. Wir beantragen nichts, was wir nicht gut erklären können. Zudem kennt das Bezirksgericht in Amsterdam unseren Fall seit 2020, als Booking dort die Hotels aus Deutschland verklagt hatte. Das Verfahren ist, wie gesagt, bis zum EuGH gegangen und wieder zurück. Am 24. September wird sich das Gericht nun voraussichtlich zu dem Fall äußern.

Wie beeinflusst das Ihre neue Klage?

SOYEZ: Das Verfahren in Amsterdam ist die Blaupause für unsere paneuropäische Klage, das heißt viele der Sach- und Rechtsfragen werden dann geklärt sein. Deshalb glaube ich, dass wir innerhalb von zwei bis maximal drei Jahren ein erstinstanzliches Urteil bekommen werden. Wenn Booking oder wir mit dem Ausgang nicht einverstanden sind, wird es zu einem Berufungsverfahren kommen. Das könnte weitere zwei Jahre dauern, dann wären wir bei fünf. In den Niederlanden besteht auch stets die Möglichkeit, den höchsten Gerichtshof des Landes anzurufen, dafür sind gegebenenfalls weitere zwei Jahre zu veranschlagen. Das heißt, ich schätze, sieben Jahre dürften das Maximum dessen sein, was wir hier an Verfahrensdauer zu erwarten haben. Doch möglicherweise haben die Shareholder von Booking kein Interesse an einem jahrelangen Rechtsstreit, zumal während all der Zeit ganz massive Zinsen auflaufen. In den Niederlanden ist nicht nur Zins, sondern auch Zinseszins geschuldet, die Schadenssumme erhöht sich also jedes Jahr um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Volker Soyez. Foto: SFG Schneider Geiwitz

Zur Person: Volker Soyez, 51, ist Rechtsanwalt und seit 2003 Partner bei der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz aus Ulm. Mit rund 400 Mitarbeitern ist die Kanzlei an 24 weiteren Standorten vertreten. Sie ist spezialisiert auf die Sparten Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Corporate Finance, Immobilienverwaltung sowie Restrukturierung und übernimmt immer wieder aufsehenerregende Mandate. Soyez führt federführend das Verfahren tausender Hotelbetreiber gegen die Buchungsplattform Booking, die ihren europäischen Sitz in Amsterdam hat.