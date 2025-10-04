Icon Menü
Sanieren und modernisieren: Worauf man vor dem Kauf eines alten Hauses achten sollte

Bei einem Sanierungsprojekt kann viel schiefgehen.
Foto: Daniel Bockwoldt, dpa
Bauen und Wohnen

Experte rechnet vor: So wird die Sanierung kein Desaster

Kaputte Leitungen, Schimmel oder versteckte Schadstoffe: Tobias Beuler erklärt, wann Abriss und Neubau sinnvoller sind – und wer besser die Finger lassen sollte von einem Sanierungsprojekt.
Von Matthias Zimmermann |
    Herr Beuler, sanieren oder planieren? Diese Frage stellen sich viele, die ein altes Haus haben oder kaufen wollen. Wie findet man die Antwort?
    TOBIAS BEULER: Erst einmal ist es ein guter Tipp, sehr viel zu vergleichen, sich verschiedene Häuser anzuschauen, um zu lernen und sich ein davon Bild zu machen, welche Arbeiten denn überhaupt anfallen, was mit einer Sanierung auf einen zukommt. Es gibt unglaublich viele Häuser, die erst mal gut aussehen. Aber man kann ja im wahrsten Sinne des Wortes oft nicht hinter die Fassade schauen. Und da steckt der Teufel oft im Detail.

