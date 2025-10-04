Experte rechnet vor: So wird die Sanierung kein Desaster

Herr Beuler, sanieren oder planieren? Diese Frage stellen sich viele, die ein altes Haus haben oder kaufen wollen. Wie findet man die Antwort?
TOBIAS BEULER: Erst einmal ist es ein guter Tipp, sehr viel zu vergleichen, sich verschiedene Häuser anzuschauen, um zu lernen und sich ein davon Bild zu machen, welche Arbeiten denn überhaupt anfallen, was mit einer Sanierung auf einen zukommt. Es gibt unglaublich viele Häuser, die erst mal gut aussehen. Aber man kann ja im wahrsten Sinne des Wortes oft nicht hinter die Fassade schauen. Und da steckt der Teufel oft im Detail.
