Sperrung auf A67 zwischen Viernheimer Dreieck und Lorsch

Wegen Sanierungsarbeiten wird die Autobahn 67 von Mittwoch bis Montag zwischen dem Viernheimer Dreieck und Lorsch gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, ist nur die Fahrtrichtung Frankfurt betroffen. Demnach soll die Fahrbahn von 2. Oktober, 20 Uhr, bis 7. Oktober, 5 Uhr morgens, gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Autobahnen 659 und 5 umgeleitet.

Von der A6 aus Richtung Heilbronn/Mannheim kommende Reisende, werden am Kreuz Viernheim auf die A659 umgeleitet. Ab dem Kreuz Weinheim könne dann auf die parallel verlaufende A5 in Richtung Darmstadt/Frankfurt gewechselt werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Wer von der A6 aus der Richtung Saarbrücken/Kaiserslautern kommt und auf die A67 weiterfahren möchte, solle stattdessen auf der A6 weiterfahren und am Kreuz Viernheim auf die A659 wechseln. Schließlich könne man ab dem Kreuz Weinheim auf der A5 in Richtung Darmstadt/Frankfurt fahren.

Zudem könne es im Zeitraum der Bauarbeiten dazu kommen, dass einzelne Fahrstreifen auf der A6 am Viernheimer Dreieck gesperrt werden. Insgesamt sollen rund 4,6 Kilometer Fahrbahn erneuert werden. Den Angaben der Autobahn GmbH zufolge steht dadurch die Raststätte Lorsch Ost in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung.