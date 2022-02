Westliche Staaten beschließen Swift-Ausschluss für Russland

Verbündete Staaten wollen russische Banken vom Kommunikationsnetzwerk Swift ausschließen. Grund ist der Krieg, den Russland in der Ukraine führt.

Als Sanktionen für den militärischen Einmarsch in die Ukraine erwartet Russland nun der Ausschluss aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Getroffen wurde die Entscheidung laut Mitteilung des Regierungssprechers Steffen Hebestreit am Samstagabend von den Vereinigten Staaten, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, der EU-Kommission und Deutschland. Außerdem soll es zusätzliche Sanktionen gegen die russische Zentralbank und auch gegen Oligarchen aus dem Umfeld von Russlands Staatschef Wladimir Putin geben.

Von dem Swift-Ausschluss sollen alle russischen Finanzinstitute betroffen sein, die bereits die internationale Gemeinschaft mit Sanktionen belegt hat. Falls erforderlich werden auch weitere russische Banken sanktioniert. Mit dem Ausschluss sollten diese Institute von den internationalen Finanzströmen abgeklemmt werden, was ihr globales Agieren massiv einschränken werde, teilte die Bundesregierung mit. „Höchstwahrscheinlich werden die meisten Banken der Welt ihre Transaktionen mit den russischen Banken, die aus Swift ausgeschlossen werden, ganz einstellen“, sagte ein hoher Beamter des Weißen Hauses in Washington.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begründete den Swift-Ausschluss damit, dass die russischen Streifkräfte mit „unverminderter Härte ihre Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte“ fortführten. Vor diesem Hintergrund sei man entschlossener denn je, „Russland einen hohen Preis für diese Aggression aufzuerlegen und das Land weiter vom internationalen Finanzsystem und wirtschaftlich zu isolieren“, so von der Leyen. Der Regierungsbeamte in Washington sagte, Russland sei wegen der Sanktionen zu einem „globalwirtschaftlichen und finanziellen Geächteten geworden“. Wirtschaftlich gesehen ist der Ausschluss russischer Finanzinstitute aus Swift die bislang weitreichendste Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine. Als Folge davon könnte der Handel zwischen Russlannd und dem Westen weitreichend eingeschränkt werden. Denn Swift stellt die Infrastruktur für sicheren Geldtransfer mit dem Ausland zur Verfügung. Russische Banken, aber auch Wertpapierfirmen und große Konzerne, würden praktisch vom globalen Finanzsystem abgeschnitten.

Swift-Sanktionen gegen russische Banken und Oligarchen

Nach Angaben der Bundesregierung wollen die verbündeten Staaten zusätzlich verhindern, dass Russland seine staatlichen Rücklagen für die Finanzierung seines Krieges nutzen kann. „Dafür werden wir das Vermögen der russischen Zentralbank blockieren“, erklärte von der Leyen. „Ihre Transaktionen werden eingefroren. Und wir nehmen der Zentralbank die Möglichkeit, ihr Guthaben international einzusetzen.“

Als symbolisch wichtig gelten zudem geplante Sanktionen gegen Einzelpersonen und Einrichtungen in Russland und andernorts, die den Krieg gegen die Ukraine unterstützen. „Wir arbeiten intensiv daran, dass sie über ihr Geldvermögen nicht mehr unbeschränkt verfügen können“, erklärte von der Leyen. Bevor die Sanktionen greifen, müssen sie unter anderem noch vom EU-Ministerrat beschlossen werden. Für die schnelle Umsetzung soll eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der USA und der Europäischen Union sorgen.

Lesen Sie dazu auch

Video: SAT.1

Sanktionen gegen Russland: Deutschland galt lange als Bremser

Deutschland galt beim Thema Swift-Sanktionen zuletzt als Bremser bei den Planungen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war wegen seiner Zurückhaltung wegen hoher Kosten des Schrittes zuletzt international stark unter Druck geraten. Zahlreiche deutsche Politiker begrüßten den nun beschlossenen Swift-Ausschluss von russischen Banken. Amira Mohamed Ali, Co-Fraktionschefin der Linke, hält die Sanktionen gegen Russland und vor allem gegen die Führung in Moskau für vernünftig. Das habe man in der Vergangenheit immer abgelehnt. Wenn man im Zusammenhang mit dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift gezielt die Führungsriege treffe, „ist das durchaus vernünftig“, ergänzte sie.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte, es sei wichtig, „dass erstens der Westen zusammensteht und zweitens, dass die Maßnahmen sehr gezielt gegen die russische Führung wirken.“ Dies sei bei der Abschaltung von Swift der Fall, wo große russische Banken nicht mehr am internationalen Finanzwesen teilnehmen könnten. Zugleich betonte er: „Das ist sicherlich nicht das Ende der Sanktionen gegen Russland.“ Der Eindruck, dass erst der Druck der internationalen Partner Deutschland zum Einlenken beim Thema Swift gebracht habe, sei laut Dürr falsch. Schon in den vergangenen Wochen habe man gesagt, es liege alles auf dem Tisch. Das betreffe etwa die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland genauso wie Swift.