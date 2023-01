Schallplatten

11:34 Uhr

Insolvenzverwalter sieht eine Zukunft für den Plattenspieler-Hersteller Dual

Der frühere Banker Josef Zellner (links) und der einstige Halbleiter-Unternehmer Alfred Langer arbeiten an einem Comeback der Marke Dual.

Plus Die Traditionsmarke Dual war zuletzt in Bedrängnis. Doch für den Hersteller von Plattenspielern gibt es erste Interessenten und gute Chancen auf einen Investor, sagt Insolvenzverwalter Christian Plail.

Von Michael Kerler Artikel anhören Shape

Der Name Dual hat bei Musikliebhabern bis heute einen guten Klang, nicht nur bei Nostalgikern. Bis heute gibt es Plattenspieler der Marke zu kaufen. Häufig bekommen sie gute Benotungen, in der ein oder anderen Bewertung wird schon einmal der "warme Ton" gelobt. Die Chancen stehen gut, dass die Geräte auch in Zukunft zu kaufen sein werden, trotz der Insolvenz der Dual GmbH im vergangenen Jahr. Der erklärte Insolvenzverwalter Christian Plail von der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz im Gespräch mit unserer Redaktion.

