Kreuzfahrtschiff «Disney Dream» in Hamburg angekommen

Das Kreuzfahrtschiff «Disney Dream» hat am Morgen im Hamburger Hafen festgemacht. Laut dem Kreuzfahrtterminaltreiber Cruise Gate Hamburg (CGH) lief das Schiff den Hafen erstmals anlässlich einer Reise an. In Hamburg war das in Niedersachsen gebaute Schiff bereits, wie Bilder belegen.

Am Mittwochabend soll die «Disney Dream» wieder auslaufen. Möglicherweise wird es dann eine Runde vor der Elbphilharmonie drehen, wie eine Sprecherin sagte. Das rund 340 Meter lange Schiff der US-Reederei Disney Cruise Line fährt laut Plan weiter nach Amsterdam. Es wurde in der Papenburger Meyer-Werft gebaut.

Icon Vergrößern Die «Disney Dream» läuft den Hamburger Hafen erstmals anlässlich einer Reise an. Foto: Bodo Marks/dpa Icon Schließen Schließen Die «Disney Dream» läuft den Hamburger Hafen erstmals anlässlich einer Reise an. Foto: Bodo Marks/dpa