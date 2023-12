Jürgen Drews: Für sie kehrt er trotz Krankheit auf die Bühne zurück

Es war die wohl größte Überraschung des Abends: Jürgen Drews kehrte bei der Show "Die schönsten Weihnachts-Hits" auf die Bühne zurück. Wer ihn dazu überredet hat, lesen Sie hier.

Es war ein Auftritt, mit dem hätte wohl niemand gerechnet: Jürgen Drews ist zurück. Der "König von Mallorca" trat bei der ZDF-Live-Show "Die schönsten Weihnachts-Hits" mit Carmen Nebel auf. Eigentlich hatte sich Drews Anfang des Jahres von der Bühne verabschiedet, da er an der Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet. Wer den Sänger dazu bewogen hat, doch wieder aufzutreten, lesen Sie im Artikel.

Jürgen Drews: Sie ist der Grund, warum er trotz Krankheit auf die Bühne zurückkehrt

Eigentlich hatte sich Jürgen Drews bereits Anfang des Jahres von der Bühne verabschiedet, da trat er als Überraschungsgast bei der Show "Die schönsten Weihnachts-Hits" mit Carmen Nebel auf. Der Grund: Seine Tochter Joelina hat ein Lied geschrieben und sich gewünscht, dass Drews es mit ihr im Duett sind. "Das Jahr 2023 war ein schweres und trauriges Jahr für unsere Familie. Wir haben meine Schwiegermutter verloren und bei Ramona wurde ein bösartiger Hauttumor diagnostiziert. Solche Ereignisse führen einem schmerzlich vor Augen, wie kostbar die Zeit mit seinen geliebten Menschen ist. Joelina hat das zum Anlass genommen und diesen besonderen Song darüber geschrieben. Ihr Herzenswunsch war es, dass ich in diesem Song mit ihr im Duett singe", erklärte Jürgen Drews gegenüber der Bild.

Das Lied habe ihn "sofort mitten ins Herz getroffen". Von dem Wunsch seiner Tochter habe sich der 78-Jährige so geehrt gefühlt, dass er ihn ihr gerne erfüllte. Außerdem habe er sich sehr darüber gefreut, "nach so langer Zeit wieder ein wenig musikalisch in Aktion treten zu können".

Jürgen Drews: Bedeutet der Weihnachts-Auftritt sein Comeback?

Für seinen Auftritt hat sich Jürgen Drews penibel vorbereitet, wie er der Bild erzählte: "Ich habe mir erstmal den Text auf einen Zettel geschrieben, welchen ich dann ständig in der Hosentasche mitgetragen habe, um den Text auswendig zu lernen. Ich hatte den Zettel immer und überall dabei. Sogar beim Friseur." Der Auftritt mit Joelina und diesem emotionalen Song sei für ihn ein ganz besonderer Moment gewesen, den er immer im Herzen tragen werde.

Zwar habe ihn die Musik geprägt und werde ihn auch nie loslassen, allerdings stellt Drews auch klar, dass dieser Auftritt nicht sein Comeback bedeute: "Ich bin und bleibe immer ein Musiker, aber ich kann mich jetzt entspannt zurücklehnen und einfach alles auf mich zukommen lassen."

