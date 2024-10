Schokoladenhersteller insolvent: Welche Auswirkungen hat das für Kunden?

Die Insolvenzwelle aus dem vergangenen Jahr war bislang auch 2024 kaum zu stoppen. Jetzt hat es ein weiteres Unternehmen getroffen. 1909 gegründet, hat der norddeutsche Schokoladen- und Pralinenhersteller Leysieffer aus Osnabrück zwar viel Tradition, doch seit einigen Jahren auch viel Erfahrung mit wirtschaftlichen Engpässen. Das Unternehmen ist im Oktober 2024 zum wiederholten Male in die Insolvenz gerutscht. Welche Auswirkungen das auf Kunden haben könnte und wie es mit der Pralinenmanufaktur weitergeht, lesen Sie hier.

Schokoladenhersteller wieder insolvent: Was ist bei Leysieffer passiert?

Leysieffer ist eigenen Angaben zufolge bekannt für seine hochwertigen Schokoladenkreationen und handgefertigten Pralinen. Doch das Unternehmen ist nun bereits zum dritten Mal seit 2019 insolvent. Laut Insolvenzbekanntmachung hat die Leysieffer Genusskultur GmbH am 2. Oktober 2024 vor dem Amtsgericht Osnabrück ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Stephan Michels bestimmt. Er dürfte sich nun auch um das sogenannte Insolvenzgeld kümmern, das die Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für drei Monate sichern soll. Denn wie die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) berichtet, mussten rund 150 Mitarbeiter des Traditionsherstellers seit August auf ihre Gehälter warten.

Vor etwa fünf Jahren - 2019 hätte der Hersteller eigentlich sein 110-jähriges Firmenjubiläum feiern sollen - musste Leysieffer das erste Mal Insolvenz anmelden. Laut der Wirtschaftswoche rettete der US-Investor Deel & Winkler das Unternehmen im Jahr 2020. Langfristig war der Erfolg jedoch nicht. Getrieben durch die Corona-Pandemie sowie gestiegene Rohstoff- und Energiekosten rutschte Leysieffer 2022 erneut in die Insolvenz. Damals versuchte die Logistikgruppe Zeitfracht, das Unternehmen wieder auf Fahrt zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Im Juli übernahm die Holstein Schoko UG das Ruder rückwirkend zum 1. Januar 2024. Jetzt steht Leysieffer allerdings wieder vor der Insolvenz.

Keine Pralinen mehr? Diese Auswirkungen könnte die Leysieffer-Insolvenz für Kunden haben

Ob Leysieffer auch ein drittes Mal gerettet werden kann und was am Ende des Insolvenzverfahrens mit dem Hersteller passiert, ist bislang nicht klar. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, hat Dieter Metz - das ist der neue Eigentümer hinter der Holstein Schoko UG - bereits Erfahrung mit Unternehmensinsolvenzen. Ob er das Unternehmen retten kann, bleibt aber abzuwarten. Auch was die Leysieffer-Insolvenz für Kunden bedeutet, ist bislang noch offen.