Das bedeutet der Patriot-Deal für MBDA in Schrobenhausen

Russland überzieht die Ukraine mit Raketen- und Drohnen-Angriffen. Das überfordert die Luftabwehr des Landes. Um zu vermeiden, dass mehr Menschen durch die Truppen Putins verletzt und getötet werden, gibt es eine wirkungsvolle Abwehrmaßnahme: Amerikanische Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot schießen verlässlich Flugkörper ab, ehe sie ihre vernichtende Fracht auf Ziele am Boden schleudern können. Deswegen hoffen Menschen in der Ukraine, mehr Systeme und in großer Zahl dazugehörige Raketen aus Amerika von den Rüstungsriesen Raytheon und Lockheed Martin zu ergattern. Letztere Firma stellt Flugkörper des neuesten Modells her.

Stefan Stahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ukraine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

MBDA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis