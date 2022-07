Die Anti-Drohnen-Waffe kommt aus dem bayerischen Spargelland

Plus Das Rüstungsunternehmen MBDA entwickelt ein System, das auf einem gepanzerten Fahrzeug installiert ist. Das Unternehmen hofft, damit in Berlin landen zu können.

Im Hagenauer Forst bei Schrobenhausen verbirgt sich im Schutz der Bäume eine Firma der besonderen Art. Dort, wo die Vogel-Erkennungs-App „BirdNET“ den Gesang eines Rotkehlchens ausmacht, herrscht am Freitagnachmittag Ruhe auf dem 80,4 Hektar großen Gelände des Rüstungsunternehmens MBDA.