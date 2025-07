Filialen des Schuhhändlers Görtz schließen nach erneuter Insolvenz

Der Hamburger Schuhhändler Görtz ist erneut insolvent. Das Amtsgericht Hamburg habe schon im Januar für die Görtz Retail GmbH ein Insolvenzverfahren angeordnet, hieß es beim staatlichen Portal Insolvenzbekanntmachungen. Betroffen ist Ende April auch das Stammhaus mitten in der Hamburger Innenstadt.

Räumungsverkauf in der Hamburger Filiale hat schon gestartet

Es ist bereits die zweite finanzielle Schieflage des Unternehmens innerhalb kurzer Zeit. Erst im Juli 2023 war das erste Insolvenzverfahren der Ludwig Görtz GmbH mit ihren beiden Tochterfirmen Görtz Retail GmbH und Görtz Logistik GmbH beendet worden. Damals war der Investor Bolko Kissling in das 1875 gegründete Hamburger Traditionsunternehmen eingestiegen.

Zu Beginn des ersten Insolvenzverfahrens im September 2022 hatte die Unternehmensgruppe noch rund 1.800 Beschäftigte, so die ARD. Damals betrieb Görtz rund 160 Filialen in Deutschland und Österreich. In der Folge musste das Unternehmen zahlreiche Standorte schließen. Oft ging es dabei um Mietschulden. Laut Medienberichten existieren derzeit noch gut 30 Filialen in Deutschland und Österreich.

Noch gut 30 Filialen der Schuhkette Görtz in Deutschland und Österreich

Doch nun stehen die nächsten Schließungen an. Im Februar traf es schon die Filialen von Görtz in Kassel und Kempten, nun startet auch das riesige Stammhaus in Hamburg an der Spitalerstraße einen Räumungsverkauf. Das Traditionshaus in Hamburg hat 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf vier Etagen. In den 1980er Jahren zog Görtz hier ein. 2016 nach Umbau wiedereröffnet, galt es laut Bild als größtes Schuhhaus Europas. Nach Informationen der Tageszeitung sind hier 65 Mitarbeiter betroffen, sie verlieren Ende April ihren Job.

Eine Frau betrachtet in der Hauptfiliale von Görtz in Hamburg Schuhe. Doch Ende April soll das Stammhaus endgültig schließen. Foto: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild)

Das Geschäft im Alstertal-Einkaufscenter in Hamburg hat Anfang des Monats dichtgemacht, Görtz in Darmstadt soll Mitte des Monats schließen, so berichtet das Fachmagazin TextilWirtschaft. Das Hamburger Modeunternehmen hatte auch in Augsburg einen Standort: zum 1. November 2019 übernahm Görtz zunächst die in der Augsburger City-Galerie ansässige Schuh-Roland-Filiale. Doch 2022 musste das Unternehmen im Zuge einer Restrukturierung das Geschäft in Augsburg schon wieder schließen, Schilder in den Schaufenstern kündigten dies damals an.