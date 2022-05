Outdoor-Unternehmer Schöffel: Ich will morgens in den Spiegel schauen können

Plus Peter Schöffel begründet, warum er sich aus Russland zurückgezogen hat, obwohl er dort gute Geschäfte mit Skibekleidung macht. Seinem russischen Partner kamen die Tränen.

Herr Schöffel, Ihr gleichnamiges Schwabmünchner Outdoor-Unternehmen hat zwei Weltkriege und zwei Währungsreformen hinter sich. Wie geht es der seit 1804 bestehenden Firma im Dauerkrisenmodus?