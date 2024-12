Größeres Feuer auf Recyclinghof in Mannheim

In Mannheim ist ein größeres Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Ob es Verletzte gibt, sei aktuell unklar, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Eine dunkle Rauchwolke war am frühen Mittag weit über dem Stadtgebiet zu sehen. Anwohner wurden angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nach aktuellen Erkenntnissen erst einmal nicht. Was den Brand auslöste, blieb vorerst unklar. Der Recyclinghof befindet sich im Bereich der Friesenheimer Insel in Mannheim - in der Nähe der Grenze zu Rheinland-Pfalz.

