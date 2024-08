75-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Eine 75 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall mit einem anderen Auto tödlich verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Mann war mit seinem Wagen auf einer Straße bei Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort sei er am Freitag frontal mit dem Fahrzeug der Seniorin zusammengestoßen. Sie erlitt tödliche Verletzungen, der 57-Jährige wurde schwer verletzt.

