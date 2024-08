Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Motorrad gestorben

Ein Pedelec-Fahrer ist nach einer schweren Kollision mit einem Motorrad auf einer Landstraße bei Esslingen am Neckar (Kreis Esslingen) gestorben. Der 32-Jährige sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Er war den Angaben nach am Mittwoch von einem Feldweg gekommen und habe mit seinem Elektrofahrrad die Landstraße überqueren wollen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Motorradfahrer. Im Anschluss kam der 32-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auch der 19-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.