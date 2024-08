Das Land versorgt die Stadt

Man muss erst einmal aus dem Ort herausfahren, vorbei an Maisfeldern, Wiesen, Äckern. Der Weg zweigt von der Landstraße ab, führt einen Hügel hoch, dort verbirgt sich hinter einer Hecke die Freiflächen-Photovoltaikanlage Derndorf. Reihenweise stehen Photovoltaikmodule im Gras und erzeugen genug Strom, um mehr als 100 Haushalte mit Elektrizität zu versorgen. Die Fläche ist für die Landwirtschaft nicht verloren. Der Solarpark steht auf dem Grund einer früheren Deponie, der Schutt und Müll lagert noch im Untergrund. Und noch eine Besonderheit hat die Anlage: Betrieben wird sie von einer Genossenschaft, der Dorfenergie eG in Eppishausen im Kreis Unterallgäu, erklärt Hermann Kerler, der lange Jahre Leiter der Raiffeisenbank Pfaffenhausen war und heute Aufsichtsratsvorsitzender der Dorfenergie eG ist. „Regelmäßig schütten wir seit 2009 jedes Jahr 5 Prozent an Dividende aus“, sagt er inmitten der Module.

Die Energiewende in Deutschland findet auf dem Land statt. „Es kann nur so laufen“, sagt Martin Sambale, Leiter des Energie- und Umweltzentrums Allgäu. „Im dicht genutzten Raum der Städte lässt sich nicht so viel erneuerbare Energie erzeugen.“ Dort ist Platz für einige Photovoltaik-Dachanlagen, aber nicht viel mehr. „Die Energie muss deshalb aus dem Umland kommen“, sagt er. Dort lassen sich Windräder und große Photovoltaikparks bauen. In unserer Region läuft diese Entwicklung besonders dynamisch ab. Das zeigen Daten von LEW. Das Netz des Energieversorgers deckt große Teile Schwabens ab.

Inzwischen stellen erneuerbare Energien 90 Prozent des Energiebedarfs in der Region

Im LEW-Netz war die Wasserkraft lange die einzige relevante erneuerbare Erzeugungsart. Insgesamt betreibt das Unternehmen 36 Wasserkraftwerke an den Flüssen der Region. Der Zuwachs an erneuerbaren Energien findet in Schwaben aber vor allem bei der Photovoltaik statt. Insgesamt sind im Lechwerke-Netz über 110.000 Solaranlagen angeschlossen, die 100.000. Anlage ging im September 2023 ans Netz. In letzter Zeit erlebte die Photovoltaik einen Boom: „Allein in den letzten zweieinhalb Jahren - von 2022 bis Ende Juni 2024 - wurden ebenso viele Anlagen angeschlossen wie zusammengenommen in den zehn Jahren davor“, berichtet das Unternehmen. Dazu kommen im LEW-Netz über 100 Windräder, Biomasse-Kraftwerke und kleine Wasserkraftwerke. Die Mehrheit davon ist nicht in den Städten angesiedelt, sondern auf dem Land. Die Erfolge sind beachtlich: Rund 90 Prozent des Strombedarfs im LEW-Netz decken inzwischen die erneuerbaren Energien. An sonnigen Tagen ist die Stromproduktion oft so hoch, dass Strom in das bundesweite Übertragungsnetz abgegeben werden kann. Und der Ausbau ist längst nicht zu Ende.

„Das Land soll bis zum Jahr 2040 auch die Städte inklusive E-Mobilität und Wärmepumpen mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen“, erklärt Christian Barr, einer der beiden Vorstände der Lechwerke. „Für das Land ist die Energiewende Jahrhundertchance und -aufgabe zugleich“, sagt er.

In den Gemeinden ruft der Ausbau auch Konflikte hervor

Denn der Ausbau verläuft nicht immer reibungslos. Es gibt auch Konflikte – und auch die werden zuallererst auf dem Land spürbar, nicht in der Stadt. „Die Energiewende bedeutet auch mehr PV-Anlagen, mehr Windräder und Netzausbau“, sagt Barr. „Das fordert uns alle.“ In zahlreichen Landkreisen gab es schon oder gibt es immer noch Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen. Schall und Schattenschlag sind Kritikpunkte, der Schutz von Vögeln und anderes mehr. Auch großflächige Photovoltaikanlagen werden kritischer gesehen: Im Jahr 2023 lehnten zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger in Buchdorf im Kreis Donau-Ries einen großen Solarpark in einem Bürgerentscheid ab. Der Ausbau der erneuerbaren Energien verschärft zudem die Konkurrenz um Flächen. Landwirte spüren steigende Pachtpreise. Dazu kommt, dass auch mehr Stromleitungen nötig sein werden.

Wie lässt sich die Energiewende trotzdem zum Erfolg führen?

Ein erster Schritt, sagt Genossenschaftsmitgründer Hermann Kerler aus Erfahrung, ist es, vor Ort frühzeitig zu informieren. Denn die Menschen beschäftigen sich häufig lange Zeit nicht mit einem Thema. Kommt ein Projekt aber in die Beschlussphase und taucht in der Gemeinderatssitzung auf, stellen viele fest: Das wollen wir nicht. LEW-Chef Christian Barr weist noch auf einen wichtigen Aspekt hin: „Zur Akzeptanz gehört Bezahlbarkeit. Wir setzen uns deshalb dafür ein, die Energiewende so pragmatisch und effizient wie möglich umzusetzen. Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit müssen Hand in Hand gehen.“

Ein zweiter Schritt ist es, die Chancen deutlich zu machen, die in der Energiewende für die Gemeinden auf dem Land liegen. Die Jahrhundertchance, wie es Lechwerke-Chef Barr nennt. In Eppishausen hat man sich dieser Jahrhundertchance ganz langsam genähert, Schritt für Schritt.

Eine Energiegenossenschaft als Vorbild: Mit den erneuerbaren Energien fließt Geld zurück auf das Land

Im Jahr 2004, erinnert sich Hermann Kerler, hatte im Unterallgäu der Verein ProNah begonnen, sich Gedanken über die regionale Wertschöpfung zu machen und darüber, wie diese vor Ort bleiben kann. Ein Fokus liegt bis heute auf Lebensmitteln, Dorfläden und örtlichen Nahversorgern. Bald wurde aber deutlich, dass auch Energie für die regionale Wertschöpfung wichtig ist. Eine Rechnung für die Gemeinde Eppishausen hat gezeigt, dass pro Jahr und pro Bürger 1128 Euro für Energie abfließen – an Stromkonzerne, Mineralölhersteller, Gasimporteure. Eppishausen verlor dadurch im Jahr zwei Millionen Euro an Kaufkraft. Im Jahr 2009 gründeten Bürger ihre Energiegenossenschaft. Von nun an, so das Ziel, sollte ein Teil der Energie vor Ort entstehen. Erste Photovoltaikanlagen entstanden auf dem Bauhof, der Fundushalle und auf Schuldächern, später kam die Freiflächenanlage auf der Deponie Derndorf hinzu.

Heute hat die Energiegenossenschaft 142 Mitglieder, die Bürger des Marktes Kirchheim sind mit an Bord. Die Geschäftsanteile betragen 500 Euro, sodass möglichst viele Interessierte die Chance hatten, sich zu beteiligen. Eppishausen produziert inzwischen mehr Strom als die Gemeinde selbst braucht, sagt Kerler. „Das Geld fließt in die Gemeinde zurück. Es entstehen Arbeitsplätze – gute Jobs.“ Öko-Haus in Eppishausen beispielsweise hat sich vom Handwerksbetrieb zum Solar-Unternehmen mit rund 50 Beschäftigten entwickelt. Die Energiewende auf dem Land ist eine „unverzichtbare Investition in den Klimaschutz und schafft auch Wertschöpfung vor Ort“, sagt LEW-Chef Barr. Auch LEW arbeite deshalb regelmäßig mit einer Bürgerenergiegenossenschaft zusammen.

Die Bundesregierung hat die Weichen gestellt, dass Gemeinden an neuen Projekten mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde Strom aus erneuerbaren Energien beteiligt werden. „Große Photovoltaik- und Windkraftanlagen können für zusätzliche kommunale Einnahmen sorgen, um Angebote für Kinder, Kultur und Sport zu finanzieren“, sagt Barr. Die Vorteile werden noch direkter greifbar, wenn sich Bürgerinnen und Bürger selbst an den Projekten beteiligen können. Die Basis, erklärt Energie-Experte Sambale, ist dafür die Gründung einer Genossenschaft oder einer GmbH & Co. KG, an der man zum Beispiel für 1000 oder 2000 Euro Anteile erwirbt. Im Idealfall erhält man jährlich eine Ausschüttung.

Schließlich böten regionale Energieprojekte auch Chancen für die Industrie, die in Schwaben nicht selten im ländlichen Raum angesiedelt ist. Die Betreibe können mit dem Erzeuger Stromlieferverträge – sogenannte Power Purchase Agreements – schließen und sich damit erneuerbaren Strom zu kalkulierbaren Kosten sichern.

„Es ist attraktiv, auf dem Land zu wohnen“, sagt Sambale. „Man braucht aber auch die Arbeitsplätze dort – und dafür die Energie.“ Mit dem Ausbau von Photovoltaik und Windkraft hätten die Gemeinden nun auch letzteres in der Hand.

