Kabel und Co.: So wird Ihre Wohnung stolpersicher

Besonders wenn man im Alter nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist und schlechter sieht, können Stolperfallen im Haushalt rasch zur Gefahr werden. Um Stürze zu vermeiden, sollte man ihnen also möglichst schnell an den Kragen gehen. Etwa, indem man Teppiche und Läufer und insbesondere ihre hochstehenden Kanten mit doppelseitigen Klebebändern am Boden befestigt, rät die Verbraucher Initiative in ihrem Online-Magazin «Verbraucher60plus» (Ausgabe 05/2024).

Unebenheiten im Fußboden, Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenbelägen und hochstehende Türschwellen sollte man ebenfalls so weit wie möglich ausgleichen, zum Beispiel durch Leisten. Auf Treppenstufen können Antirutsch-Streifen sinnvoll sein. Und Strom- und Verlängerungskabel oder Kabel für den Telefon-, Internet- oder Fernsehanschluss sollten Sie am besten direkt an der Wand oder über dem Türrahmen entlang legen. Nicht vergessen: einmalig benutzte Kabel am besten gleich wieder wegräumen, nachdem man sie benutzt hat.

Damit man im Bad nicht ausrutscht, kann man rutschfeste Vorleger auf den Boden vor die Dusche oder Wanne legen. In der Wanne oder Dusche selbst geben Gummimatten oder rutschhemmende Beläge mehr Sicherheit - ebenso wie Haltegriffe.

Sicher auf dem Klapptritt

Sie fühlen sich fit und wollen nicht auf die ein oder andere Höhen-Arbeit im Haushalt wie Gardinenaufhängen verzichten? Dann sollten Sie darauf achten, dass Sie Stehleitern oder Klapptritte mit breiten Trittflächen und rutschfesten Belägen verwenden, die standsichere Gummifüße und eine stabile Spreizsicherung haben.

Außerdem wichtig: ein Sicherheitsbügel am oberen Ende für besseren Halt. Mit einem stabilen Eimerhaken an der Leiter kann man die Arbeitsutensilien zudem direkt in Griffnähe haben. Auch Werkzeuggürtel oder -taschen können hier helfen, so die Verbraucher Initiative.

Nicht vergessen: Halten Sie bei allen Arbeiten auf der Leiter immer eine Hand zum Festhalten frei. Und lassen Sie Kabel von elektrischen Geräten an der Seite der Leiter entlanglaufen und nicht über die Stufen hängen.