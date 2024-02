Was steckt hinter dem Zoff der Wirtschaftsweisen?

Die Berufung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm in den Aufsichtsrat von Siemens Energy führt zu einem Eklat. Und auch innerhalb der Siemens-Welt kracht es.

Die Frage drängt sich auf: Ist es weise, dass die fünf Wirtschaftsweisen seit Tagen einen internen Streit in der Öffentlichkeit austragen? Schließlich sind die drei Frauen und zwei Männer als Mitglieder des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie das Gremium offiziell heißt, die ökonomischen Chefberater der Bundesregierung. Sie haben eine Funktion inne, die in hohem Maße Diskretion und Sachlichkeit erfordert. Kritik sollen die fünf Weisen nur an der Politik der Bundesregierung üben, wenn sie zum Schluss kommen, Berliner Entscheidungen könnten dem Wachstum der Volkswirtschaft abträglich sein. Aufeinander loszugehen, gehört nicht zur Stellenbeschreibung. Doch zu einem derartigen, immer weiter eskalierenden Konflikt ist es gekommen.

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen zwei Ökonominnen. Beide sind Professorinnen. Veronika Grimm lehrt Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg. Monika Schnitzer ist für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München zuständig. Beide gehören dem Gremium der "Fünf Weisen" an, wobei Schnitzer die Vorsitzende der Runde ist, welche sonst nur mit Gutachten Schlagzeilen macht. Das hat sich geändert, nachdem Grimm sich nicht von ihren Kolleginnen und Kollegen abbringen ließ, neben ihrer Funktion im Sachverständigenrat Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens Energy AG zu werden. Dabei fehlte es nicht an Mahnungen, die Doppeltätigkeit könnte zu Interessenkonflikten führen, zumal das börsennotierte Unternehmen mit seiner Kraftwerkstechnik, gerade im Bereich der Windkraft, eines der wesentlichen Treiber der Energiewende in Deutschland ist. Da Siemens Energy ausgerechnet in der Wind-Sparte seit Längerem massive wirtschaftliche Schwierigkeiten hat und die Bundesregierung das Unternehmen mit Garantien über 7,5 Milliarden Euro stützt, glaubt Schnitzer, dass die Doppelfunktion ihrer Kollegin "den Ruf des Sachverständigenrates beschädigen kann". Denn die Energiewende sei ein zentrales Thema für die Wirtschaftsweisen. Die Ökonomin hat die Frage aufgeworfen. "Wir wissen nicht, wie es gelingen soll, unabhängige Gutachten im Rat zu schreiben, während sie zeitgleich für den vielleicht wichtigsten Player in Deutschland bei diesen Themen tätig ist."

Kann man gleichzeitig Wirtschaftsweise und Aufsichtsrätin bei Siemens Energy sein?

Dabei haben sich die beiden Wissenschaftlerinnen zunächst via Handelsblatt ein argumentatives Gefecht geliefert. Schnitzer konterte da Hinweise von Spezialisten, dass Mitglieder des Sachverständigenrates durchaus Aufsichtsratsmandate übernehmen dürften und das in der Vergangenheit geschehen sei, mit einer klaren Ansage: "Nicht alles, was legal ist, ist auch legitim." Am meisten ärgern die Professorin und die anderen drei Weisen, dass sie aus der Presse erfahren mussten, dass Grimm für den Aufsichtsrat nominiert wird. Erst danach habe sie die Kolleginnen und Kollegen des Sachverständigenrates in Kenntnis gesetzt. Der Umstand muss, wie sich rekonstruieren lässt, maßgeblich zum Weisen-Zoff beigetragen und Schnitzer wie die anderen Mitglieder des Gremiums veranlasst haben, Grimm in einer E-Mail klarzumachen, dass sie nicht gleichzeitig Wirtschaftsweise und Aufsichtsrätin bei Siemens Energy sein könne. Diese Nachricht ging auch an die Bundesregierung weiter und wurde daraufhin, wie sich in Erfahrung bringen lässt, an Journalisten durchgestochen.

Der Eklat war perfekt. Grimm sagt am Dienstag gegenüber unserer Redaktion: "Ich habe prüfen lassen, ob das Aufsichtsratsmandat kompatibel mit meiner Aufgabe im Sachverständigenrat ist. Auch bei Siemens Energy gab es eine Compliance-Prüfung. Das Resultat war: Es gab nichts zu beanstanden." Und die Professorin verwies darauf: "In vielen Fällen der Vergangenheit hatten Mitglieder des Sachverständigenrates Aufsichtsratsmandate inne." Das sei früher immer kollegial und gewissenhaft im Rat behandelt worden und davon sei sie jetzt auch ausgegangen.

Grimm wurde in den Aufsichtsrat von Siemens Energy gewählt

Grimm ist eine, wie das heute heißt, resiliente, eben widerstandsfähige Persönlichkeit. In einem früheren Gespräch mit unserer Redaktion verriet sie, einst eher nachts und spät abends gearbeitet zu haben, ob in der Gastronomie, im Jugendzentrum, in Clubs als DJ und in der Altenpflege. Die Wissenschaftlerin hat eine Vorliebe für Rap-Musik, eine Kunstform, in der gesanglich Battles, also Kämpfe auf der Bühne ausgetragen werden. Grimm lässt sich nicht von ihrem Weg abbringen. So wurde sie am Montag in das Kontroll-Gremium des Energiekonzerns gewählt. Die Entscheidung kam einem Battle gleich. Denn die Siemens AG hält noch eine Minderheitsbeteiligung an Siemens Energy und stimmte überraschend gegen die Berufung Grimms in den Aufsichtsrat. Auf die Professorin entfielen nur 76,43 Prozent der Stimmen, während eine andere zur Wahl stehende Aufsichtsrätin 96,56 Prozent einheimsen konnte.

Das Rätselraten ist seitdem groß. Wollte Siemens-Chef Roland Busch seinem Vorgänger und heutigen Siemens-Energy-Aufsichtsrats-Vorsitzenden Joe Kaeser eins auswischen? Die beiden Manager sollen nicht unbedingt Freunde sein. Oder war alles anders? Die Siemens AG teilte nüchtern mit: "Im Vorfeld des Abstimmungsverfahrens sind zuvor nicht bekannte Bedenken öffentlich gemacht worden, die sowohl den Erfolg von Prof. Grimm als Aufsichtsratsmitglied für Siemens Energy als auch als Mitglied des Expertenausschusses beeinträchtigen würden." Aufgrund dieses Interessenkonflikts habe die Siemens AG nicht für die Ernennung gestimmt.

Aktionärsschützerin Bergdolt versteht das alles nicht

Siemens-Kennerin Daniela Bergdolt, Vize-Präsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, tappt dennoch im Dunkeln. Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigte sie sich überzeugt: "Frau Grimm ist als ausgewiesene Energieexpertin die beste Persönlichkeit, die Siemens Energy für den Aufsichtsratsposten finden konnte. Ich verstehe nicht, dass Siemens gegen ihre Berufung gestimmt hat." Bergdolt nannte das Verhalten der Siemens-Spitze "bizarr" und meinte: "Sachliche oder fachliche Gründe kann ich nicht erkennen. Da spielt irgendetwas ganz anderes eine Rolle und hat zu der Nein-Stimme geführt."

Auf alle Fälle sollen nach Kenntnissen unserer Redaktion erst einmal keine weiteren Informationen aus dem Kreis der vier Wirtschaftsweisen über die Berufung Grimms in das Siemens-Energy-Kontrollgremium an die Öffentlichkeit geraten. Ob die freiwillige Selbstkontrolle funktioniert, wird sich zeigen. Grimm selbst appelliert an ihre Mit-Weisen: "Es macht keinen Sinn, die Diskussionen in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir müssen das intern klären."