Joe-Kaeser-Nachfolger Roland Busch will bei Siemens nicht allein glänzen

Roland Busch folgte vor rund einem Jahr auf Joe Kaeser. Der frühere Konzern-Boss ist nach wie vor bekannter als sein Nachfolger. Doch langsam schwimmt Busch sich frei.

Ein frotzelnder Tweet, einige launige Sätzlein auf dem sozialen Medium können öffentlichkeitswirksamer sein als ein Jahr harter und erfolgreicher Manager-Arbeit. Entsprechend erntete der einstige Siemens-Chef Joe Kaeser nach einer entsprechenden munteren Twitterei einen zünftigen Shitstorm, hatte er doch beklagt: „Sitze gerade im Flieger nach München inmitten von Abgeordneten, die sich hörbar über das Wochenende freuen und nebenbei Internas über den Gang hinweg austauschen. Einige mit CSU-Bändchen, einer von der FDP, der früher flache Kolumnen in Boulevard-Magazinen geschrieben hat.“

Angesprochen fühlte sich FDP-Mann Thomas Sattelberger, der sich die „ehrenrührige Behauptung“ verbat, „Internas“ ausgetauscht zu haben. „Das mögen die CSU’ler gemacht haben, ich saß schweigend auf meinem Sitz“, merkte er spitz an. Der frühere Telekom-Vorstand ist inzwischen zum Staatssekretär im Bildungs- und Forschungsministerium aufgestiegen.

Wie fettnäpfchenträchtig das soziale Gezwitschere sein kann, bekamen Kaeser, 64, wie Sattelberger, 72, zu spüren, kreidete beiden ein gewisser „Earl of Cranberry“ doch nicht ohne Oberlehrerhaftigkeit an, die Mehrzahl werde nicht durch das Wort „Internas“ gebildet. Andere pluralkundige Kurzmitteilerinnen und -mitteiler ließen die aneinandergeratenen Herren wissen: „Das heißt Interna.“ Die Aufregung war jedenfalls groß. Derartiges kann Kaesers Nachfolger kaum passieren.

Der neue Siemens-Chef Roland Busch wägt seine Worte ab

Roland Busch wägt seine Worte ab. Wenn er mal twittert, dann ausgewogen und grammatikalisch unanfechtbar. Im Dezember 2021 ließ er die Welt etwa wissen: „Angela Merkels Leistungen sind historisch, ihr Stil ist beispielhaft: Kluger Pragmatismus, klare Haltung und Verbindlichkeit. Danke, Frau Bundeskanzlerin.“ Und der 57-Jährige richtete Olaf Scholz seine Glückwünsche aus. „Mehr Fortschritt wagen“ sei die richtige Antwort für dieses Jahrzehnt. Das Echo auf den Tweet viel entsprechend gemäßigt aus. Der Franke auf dem Siemens-Thron ist kein Stichler, der seinen Worten freien Lauf lässt, wenn es ihn juckt.

Nach nun rund einem Jahr, das Busch an der Spitze des Unternehmens steht, zeichnet sich ab: Der sportliche, groß gewachsene Mann hat sich vorgenommen, die Siemens AG mit ihren rund 300.000 Beschäftigten empathisch zu führen, wie das in Management-Seminaren gepredigt wird. Er pflegt, heißt es aus seinem Umkreis, daher einen einfühlsamen, die Menschen mitnehmenden Führungsstil. Wem Busch anfangs als etwas technokratisch und hölzern erschien, sieht sich eines Besseren belehrt. Der Physiker geht freundlich und mit einem Lachen auf Menschen zu.

Für den Siemens-Chef ist die Mannschaft der Star

Und weil die Hauptversammlung des Konzerns am Donnerstag wieder nur virtuell stattfinden konnte, also keine Aktionärinnen und Aktionäre kommen durften, lässt Busch in seiner Rede Siemens-Beschäftigte – und dabei auffällig viele Frauen – mit zu Wort kommen. Die Botschaft ist klar: Nicht er ist trotz exzellenter Ergebnisse der Star, ob als Twitterer oder Siemens-Chef. Der Star ist für ihn die Mannschaft. Dabei gefalle ihm der Charakter des Teams sehr, habe es doch während der Corona-Zeit Eigenverantwortung und Veränderungsbereitschaft gezeigt, ja das Leben anderer Menschen geschützt und den Betrieb von Kundinnen sowie Kunden am Laufen gehalten.

Roland Busch: Diese Menschen machen Siemens so innovativ

Statt sich selbst für seine herausragende Arbeit verbal immer wieder auf die Schulter zu klopfen, lässt Busch etwa De-Niang Maria Peymandar zu Wort kommen, die bei Siemens in Krefeld als promovierte Chemikerin Wasserstoffantriebe für Eisenbahnen entwickelt. Menschen wie sie machten Siemens zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt, lässt Busch die Anteilseignerinnen und Anteilseigner wissen. Natürlich zählt er auch alle die guten Zahlen auf, die seine Position stärken: So konnte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr vier Mal die Prognose nach oben anpassen, was die Finanzwelt mehr als alles andere befriedigt. Folglich legte der Umsatz um 11,5 Prozent auf 62,3 Milliarden Euro zu und der Gewinn nach Steuern gar um 59 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Der Free Cashflow, die Summe frei verfügbarer Finanzmittel, erklomm mit 8,2 Milliarden Euro einen Höchstwert. Die Dividende steigt damit um 50 Cent auf 4,0 Euro je Aktie.

Das klingt nach heiler Siemens-Welt, zumal die meist kritische Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt einräumte: „Das letzte Jahr lief großartig.“ Doch die Welt ist auch für Siemens nicht heil, trennt sich das Unternehmen doch weiter von Bereichen. Olaf Bolduan, der den Belegschafts-Aktionärsverein „Wir für Siemens“ vertritt, fordert Busch auf, es müsse endlich Schluss sein mit der „Ausgliederitis“. Das verspricht der Manager indes nicht.