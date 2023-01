Siemens ergattert Milliardenauftrag aus Indien für 1200 Lokomotiven

Indien hat eines der größten Schienennetze der Welt und zählt laut Siemens zu den am schnellsten wachsenden Bahnmärkten. Der Konzern will daran teilhaben und liefert 1200 Lokomotiven.

Siemens soll 1200 Elektroloks nach Indien liefern. Die Bahnsparte des Konzerns hat damit den größten Lokomotivauftrag ihrer Geschichte erhalten. Die Lieferung soll in einem Zeitraum von elf Jahren erfolgen. Zudem gehört zu dem Auftrag die Wartung und Instandhaltung für 35 Jahre, wie Siemens Mobility am Montag bekannt gab. Auftraggeber der Order mit einem Volumen von rund drei Milliarden Euro vor Steuern ist die Bahngesellschaft Indian Railways.

Siemens: Lokomotiven sollen im Güterverkehr in Indien eingesetzt werden

Die Loks sollen im Güterverkehr eingesetzt werden. Sie haben eine Leistung von 9000 PS, können bis zu 4500 Tonnen ziehen und 120 Stundenkilometer schnell fahren. Die Antriebe sollen in einem Werk von Siemens Mobility in Indien gefertigt werden. Die Montage erfolgt gemeinsam mit Mitarbeitern von Indian Railways im Bundesstaat Gujarat. Auch bei der Wartung ist eine Zusammenarbeit geplant. Diese wird in den vier Depots von Indian Railways in Vishakhapatnam, Raipur, Kharagpur und Pune durchgeführt.

"Unsere Lokomotiven tragen dazu bei, den Güterverkehr in einem der weltweit größten Bahnnetze zu stärken, da sie im Laufe ihres Lebenszyklus zwischen 500.000 und 800.000 Lkw ersetzen", so Siemens-Chef Roland Busch. Mit dem Auftrag würde die indische Eisenbahngesellschaft ihre Absicht bekräftigen, den Schienenverkehr in Indien zu 100 Prozent zu elektrifizieren.

Siemens-Lieferung: Indien hat eines der größten Schienennetze der Welt

Indien verfügt laut Siemens über eines der größten Schienenverkehrs- und Logistiknetze der Welt, das täglich von bis zu 24 Millionen Passagieren und über 22.000 Zügen genutzt wird. Das Land zähle zu den am schnellsten wachsenden Bahnmärkten. Indien habe klare Nachhaltigkeits- und Technologieziele. Bis 2030 sollen die Netto-CO2-Emissionen auf null gesenkt werden.