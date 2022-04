Zwei Autobauer, die selbst kein Auto besitzen

Mit 18 Jahren entschieden Laurin Hahn und Jona Christians mit einem Solar-Fahrzeug etwas gegen den Klimawandel zu tun. Wie ihr Traum beinahe böse endete – und nun bald in Erfüllung geht.

Wenn Volkswagen-Chef Herbert Diess einen solchen Satz sagen würde, wäre seine Entlassung wohl nur eine Frage der Zeit. Doch die Münchner Nachwuchs-Autobauer Laurin Hahn und Jona Christians werden von ihrer „Community“, wie die 28-Jährigen ihre Unterstützerinnen und Unterstützer nennen, für Forderungen wie diese gefeiert: „Die Anzahl der weltweit jährlich produzierten Fahrzeuge muss erheblich reduziert werden.“ Schließlich seien die Städte voll gepflastert mit Autos.

Die beiden Freunde sind Gründer, Chefs und Großaktionäre des Fahrzeugherstellers Sono Motors. Ab dem zweiten Halbjahr 2023 soll ihr in Finnland produziertes Solar-Auto Sion ausgeliefert werden. Der kompakte Van, in dessen Außenhaut 456 Solar-Halbzellen unscheinbar verbaut sind, ist für Hahn und Christians mehr als ein Wagen. Sie sprechen von einem „Mobilitätskonzept auf vier Rädern“.

Eine Flechte soll das Raumklima im Wagen verbessern. Foto: sono-motors

Den Start-up-Unternehmern ist ihre in dem Auto steckende Philosophie wichtig. Der Sion, sagen sie, werde gebaut, um geteilt zu werden. Hahn und Christians träumen davon, dass möglichst viele Menschen ihr Solar-Baby „sharen“, was dessen ökologischen Fußabdruck verbessere. Wer einen Sion bestellt, erwirbt auch eine App, mit der er zum Verleiher seines Autos werden kann.

Sono-Motors ist ein sehr ungewöhnliches Auto-Unternehmen

Hahn und Christians haben zwar einen Führerschein, besitzen aber kein Auto. Zu Terminen kommen sie schon mal mit einem Elektro-Roller. Oder die Unternehmer benutzen den öffentlichen Nahverkehr. Als ihre Firma im November vergangenen Jahres in New York an die Technologie-Börse Nasdaq ging, verzichteten sie auch aus ökologischen Überlegungen auf einen Flug dorthin. Die Männer sind wohl die ungewöhnlichsten Auto-Unternehmer Deutschlands. Wer sich mit ihnen trifft, erlebt zwei entspannte Menschen, die – ehe sie routiniert ihre Geschichte erzählen – den Gast näher kennenlernen wollen und ihm Fragen stellen wie: „Was hast du so für Projekte?“ Sie duzen ihre Gesprächspartner, wenn das „ok ist“.

Christians, mit seinen hellblonden, lockigen Haaren trägt Hemd und Pullover. Sein Mitstreiter Hahn wirkt mit seinem Sakko eher wie ein Geschäftsmann. Aber solche Äußerlichkeiten sind den Gründern egal. Ihnen geht es um die Sache. Sie wollen einen Beitrag zur Rettung des Planeten leisten. Drunter machen es die Auto-Revoluzzer nicht.

Der Gedanke reifte in ihnen schon während der gemeinsamen Zeit in einer Waldorfschule. Dort waren sie von der 1. bis zur 13. Klasse zusammen und wurden „sehr gute Freunde“. Beide waren sich noch vor dem Abitur einig: „Wir wollen etwas gegen den Klima-Wandel tun.“ Die Schüler zögerten nicht, selbst etwas auf die Beine zu stellen: „Das haben wir in der Schule gelernt. Wir wollten nicht ohnmächtig auf der Couch sitzen und uns eine Schreckensnachricht nach der anderen anhören.“

Ein Stück Silicon-Valley in München-Pullach

Am Anfang ihrer Karriere stand nicht zwingend der Wunsch, einen neuen Wagen zu bauen, waren sie doch nie Auto-Fanatiker. Fahrzeuge sind für Hahn und Christians lediglich Fortbewegungsmittel. Dann wurden sie doch zu Schraubern. In einer Münchner Garage fing alles an. Sie kauften sich einen alten Renault Twingo für 150 Euro, bauten in ihn Elektromotor und Solarzellen ein. Die Mutter von Christians sorgte für ausreichend Nudeln mit Tomatensoße. Ein Stück Silicon Valley im bürgerlichen München-Pullach.

Nach einem halben Jahr zogen Hahn und Christians um und vergrößerten sich. Heute steht der Twingo neben Sion-Modellen in einer Halle am Firmensitz im Münchner Norden. Hahn und Christians beschäftigen rund 300 Frauen und Männer. Der Weg dorthin war steinig. Zwischenzeitlich stand das Unternehmen vor dem Aus. Es drohte eine Zerschlagung der Firma und ein Verkauf der Patente. Die über fünfjährige Entwicklungsarbeit, in der für die Einbindung der Solarzellen hunderte verschiedene Material-Kombinationen untersucht wurden, wäre vergeblich gewesen.

Dann gelang den Gründern das Unglaubliche: Sie wandten sich mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an ihre „Community“. Gleichgesinnte brachten innerhalb von 50 Tagen mehr als 50 Millionen Euro auf. Hahn und Christians verzichten im Gegenzug auf Gewinnbezugsrechte, die ihnen eigentlich für ihre Anteile zustehen. So sagen sie: „Wir wollen uns keine goldene Nase verdienen. Wenn Sono Motors einmal Gewinne ausschüttet, gehen diese nicht an uns, sondern die Community.“ Zu der von den Unternehmern so geschätzten Gruppe zählen auch alle, die bereits Geld für das Auto angezahlt haben. In dem Unternehmen geht es zum Teil basisdemokratisch wie bei den Grünen zu: Die Community hat etwa darüber abgestimmt, dass Schwarz und nicht Weiß die einzige Sion-Farbe wird.

Die Sonne lädt den Wagen während der Fahrt auf

Noch müssen Hahn und Christians keinen Verzicht üben. Ihre Firma schreibt nach wie vor rote Zahlen, was in einer derartigen Entwicklungsphase durchaus üblich ist. Finanziell ist man bei Sono Motors aus Sicht der Firmen-Chefs gut aufgestellt, brachte der Börsengang doch rund 135 Millionen Euro ein. Der Produktionsstart des Sion hatte sich immer wieder verzögert, weil es schlicht an Geld mangelte. Ursprünglich sollte das Auto schon ab 2019 ausgeliefert werden. „Mit dem Börsengang und der Zusammenarbeit mit unserem neuen Produktionspartner sind wir zuversichtlich, den neuen Zeitplan einzuhalten“, versprechen die Unternehmer.

Das 4,47 Meter lange und 1,83 Meter breite Solarauto kostet derzeit laut der Internetseite des Unternehmens „noch für kurze Zeit 28.500 Euro“. Preiserhöhungen zeichnen sich wie derzeit überall ab. Je nach Fahrweise kann der Sion bis zu 305 Kilometer mit einer Batterieladung zurücklegen. Der Clou ist jedoch: Das Auto ist auch ein kleines Solar-Kraftwerk. Wenn die Sonne scheint, schenkt die Energie-Quelle dem Wagen im Schnitt 112 kostenlose Extra-Kilometer pro Woche.

Der Sion ist dabei kein Auto für Raser, schafft er doch maximal Tempo 140. Dafür hat er innere Werte: So kann der von der Sonne im Auto erzeugte Strom ins Hausnetz eingespeichert werden. Über einen Haushaltsstecker in der Front des Autos lassen sich beim Camping oder auf der Baustelle elektronische Geräte wie Grills oder Bohrmaschinen anschließen. Das Solar-Mobil kann auch anderen E-Autos Strom spenden.

Der Sion soll der VW-Käfer des 21. Jahrhunderts werden

Im Inneren des Ökomobils sticht ein im Armaturenbrett verbauter, langer grüner Flechten-Streifen hinter einer Scheibe ins Auge. Was wie eine Spielerei anmutet, hat einen praktischen Nutzen, schließlich soll das grüne Band das Raumklima verbessern. Das Moos kann alle paar Jahre beim Kundendienst ausgetauscht werden. Dann lässt die Kundschaft die Werkstatt wissen: Bitte vergessen sie die Flechte nicht. Neben ausgefallenen Ideen mangelt es den einstigen Waldorfschülern auch an Selbstbewusstsein nicht. Sie sind überzeugt: „Der Sion hat das Zeug der VW-Käfer des 21. Jahrhunderts zu werden.“

Die beiden Männer träumen von einer Welt ohne Abhängigkeit von fossilen Energien

Das bezweifelt Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer: „Das Solar-Auto wird ein Nischen-Produkt für einige Liebhaber bleiben. Ich rechne nicht mit einem großen Durchbruch.“ Die Münchner wollen aber immerhin 43.000 Autos pro Jahr produzieren. Ihr Geschäft haben sie ohnehin breiter aufgestellt: Neben dem Bau des Wagens arbeitet Sono Motors mit Partnern daran, Solarzellen in Lkws, Busse, ja sogar Schiffe zu integrieren, und dank der Zusatzenergie die Fahrzeuge wirtschaftlicher betreiben zu können. So setzt die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG die Solartechnik von Sono Motors bereits erstmals in einem Bus-Anhänger ein. Damit sollen die CO2-Emissionen vor Ort um über 6,5 Tonnen pro Jahr je Bus verringert werden.

Das Unternehmen hat bereits mehr als zehn solcher Kooperationen geschlossen, eine mit dem Lkw-Hersteller MAN Truck & Bus. Hahn und Christians sehen auch noch einen entscheidenden energiepolitischen Vorteil ihrer Technologie: „Die Sonne scheint überall. Und um die Sonne werden keine Kriege geführt.“ Die beiden Männer träumen von einer Welt ohne Abhängigkeit von fossilen Energien und deren Lieferanten.