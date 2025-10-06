Dürfen Veggie-Produkte nicht mehr „Schnitzel“ oder „Wurst“ heißen?

Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in den Streit um vegetarische Lebensmittel eingeschaltet. „Eine Wurst ist eine Wurst und eine Wurst ist nicht vegan“, sagte er am Sonntagabend in der ARD-Sendung von Caren Miosga. Diese Woche stimmt das Europäische Parlament über diesen Satz in Gesetzesform ab: Dürfen pflanzliche Alternativen künftig nicht mehr „Burger“, „Würstchen“ oder „Schnitzel“ heißen? Was nach Wortklauberei klingt, hätte spürbare Folgen an der Kasse und in den Bilanzen.

In Deutschland gilt seit Ende vergangenen Jahres ein klarer rechtlicher Rahmen: Pflanzliche Produkte dürfen an vertraute Begriffe anlehnen, sofern sie eindeutig als vegan oder vegetarisch gekennzeichnet sind und dem tierischen Vorbild ähneln. „Diese zwei Bedingungen schließen Verbraucher­verwechslungen verlässlich aus“, sagt Ivo Rzegotta, Leiter für politische Angelegenheiten beim Good Food Institute Europe. Zumal pflanzliche Produkte in vielen Supermärkten ohnehin separat platziert seien – „bei Rewe oder Edeka oft unter großem ‚Vegan‘-Hinweis“, sagt er.

Wurst-Streit in der EU: zwischen Transparenz und Bevormundung

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hält ein Verbot für wenig hilfreich: Kurze, klare Bezeichnungen wie „Veganes Seitan-Schnitzel“ böten Orientierung zu Geschmack, Konsistenz und Verwendung. Je ähnlicher das Produkt sensorisch sei, desto enger dürfe es sich sprachlich ans Original anlehnen. So lauten auch bislang die deutschen Leitsätze. Harte Kritik kommt von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Geschäftsführer Chris Methmann nennt das Verbotsvorhaben „Lobbyismus im Dienste der Fleischindustrie“. Niemand greife versehentlich zu Tofuwürstchen, weil er Rinderwürste erwarte.

Veganes Schnitzel auf Basis von Weizenprotein. Die Abgeordneten des EU-Parlaments stimmen über einen Änderungsvorschlag für ein Gesetz ab, nach dem pflanzliche Ersatzprodukte nicht mehr Burger, Schnitzel oder Wurst heißen dürfen. Foto: Marijan Murat, dpa

Anders argumentieren Befürworter im Europaparlament: Es bestehe „ein echtes Verwechslungsrisiko“, sagt die französische Christdemokratin Céline Imart. Außerdem gehe es um Fairness gegenüber Landwirten: Pflanzliche Hersteller profitierten vom Ruf traditioneller Lebensmittel, den Generationen aufgebaut hätten. Hinter dem EU-Vorstoß stehen vor allem Frankreich und Italien, in denen es, anders als in Deutschland, kaum präzise Leitlinien gibt.

Der Wurstfabrikant Rügenwalder Mühle zählt heute zu den Branchenführern bei den vegetarischen Fleischersatzprodukten und fürchtet massive wirtschaftliche Folgen einer neuen EU-Regelung, die für Deutschland verbindlich wäre. Rund 70 Prozent der Produkte wären betroffen, etwa 60 Produkte bräuchten neue Namen, sämtliche Verpackungen, Webseiten und Werbung müssten geändert werden, sagte Geschäftsführer Jörg Pfirrmann dem Spiegel. Die Umstellung koste nach ersten Schätzungen einen mittleren einstelligen Millionenbetrag; Umsatzeinbußen im zweistelligen Millionenbereich pro Jahr seien möglich, weil ohne vertraute Begriffe Orientierung für die Verbraucher fehle.

Jenseits neuer Verpackungen treibt die Branche etwas anderes um: Rechtssicherheit. Was steht künftig auf den Produkten? Dürfen Bilder eine bekannte Zubereitung andeuten? „Das, was am Mittwoch zur Abstimmung steht, listet nur Beispiele auf“, warnt der Good-Food-Experte Rzegotta. „Das öffnet Tür und Tor für Rechtsstreit und verunsichert Verbraucher wie Unternehmen.“ Aus seiner Sicht wiegt der Nachfrage-Dämpfungseffekt schwerer als reine Kosten für die Umstellung von Namen und Verpackungen: Wenn Begriffe fehlen, fehle vielen Einsteigern der Kaufanreiz.

Widerstand aus der eigenen Branche

Widerstand kommt nicht nur von der Rügenwalder Mühle. Auch der Bundesverband Deutscher Wurst- & Schinkenproduzenten hält den EU-Vorstoß für überflüssig. In Deutschland verhinderten bereits die Lebensmittelinformationsverordnung und Leitlinien des Bundesernährungsministeriums eine Täuschung. Eine EU-weite Neuregelung könnte als Marktbarriere wirken und Innovation bremsen. Der Verband schlägt als möglichen Kompromiss statt eines Verbotes europäische Leitlinien nach deutschem Vorbild vor.

Verbotsanhänger argumentieren dagegen mit einem Schutz für die Landwirtschaft. Good-Food-Experte Rzegotta widerspricht: Für Ackerbaubetriebe könnten pflanzliche Proteine neue Möglichkeiten bieten, Geld zu verdienen – zum Beispiel durch Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen oder Erbsen. Die Pflanzen verbessern laut Rzegotta Fruchtfolgen, senken Risiken und könnten höherwertig vermarktet werden. Heute würden jedoch viele Zutaten importiert, weil hiesige Strukturen fehlten. „Die eigentliche Aufgabe wäre, diese Ketten in Deutschland aufzubauen, statt illustre Bezeichnungsverbote zu erlassen.“

Am Mittwoch fällt im Europäischen Parlament die Entscheidung. Doch selbst wenn die Abgeordneten zustimmen, ist das Vorhaben noch kein Gesetz. Endgültig muss der Rat der zuständigen Minister der Mitgliedsstaaten darüber befinden.