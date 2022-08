Sommerferien

Kuka, Baufritz, Munk-Gruppe: Wie Arbeitgeber bei der Kinderbetreuung in den Ferien unterstützen

Wer passt in den Ferien auf die Kinder auf? Die Munk Gruppe aus Günzburg hat für ihre Angestellten eine Lösung: Sie bietet ein Ferienprogramm an.

Plus Wohin mit den Kindern in den Ferien? Eine Frage, die sich viele Eltern stellen. Manche Arbeitgeber versuchen, ihren Angestellten die Betreuung zu erleichtern.

Vermutlich alle Eltern kennen dieses Problem: Ihre Kinder haben mehr Ferientage als sie selbst Urlaub. Zieht man die Samstage ab, die in offiziellen Statistiken dazugezählt werden, kommen bayerische Schülerinnen und Schüler im Jahr auf 63 Ferientage – ihre Eltern im Schnitt auf 28,3 Urlaubstage. Selbst wenn beide Elternteile immer getrennt Urlaub nähmen, würde es also nicht ausreichen. Wohin also mit den Kindern, wenn Mama und Papa arbeiten?

