In Israels Silicon Wadi fühl(t)en sich Start-ups sehr wohl

Für Start-ups war und ist Israel (noch) eine der ersten Adressen. Allerdings verschreckt die höchst umstrittene Justizreform gerade viele. Die berühmte „Balagan“-Kultur des Hightech-Sektors indes bleibt beispielhaft.

Bis vor Kurzem gab es vor allem positive Meldungen über Israel als Start-up-Nation, die zu den globalen Zentren der Hochtechnologie gehört. Doch liefert sie negative Schlagzeilen. Viele Hightech-Unternehmer laufen gegen die Justizreform der Koalitionsregierung von Benjamin Netanjahu Sturm. Im Januar brachte diese einen Gesetzentwurf ein, der die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs des Landes schwächen soll. Befürworter der Reform bezeichnen dies als notwendig, um die Einmischung der Richter in die Politik zu verhindern. Kritiker halten dem entgegen, dass mit der angepeilten Reform die Demokratie ausgehöhlt, der Regierung unkontrollierte Macht verliehen und die Justiz politisiert würde. Das werde die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Innovationen verschlechtern, befürchten Reformgegner, die seit Monaten zu Hunderttausenden – darunter auch viele Tech-Angestellte – gegen den Umbau der Justiz demonstrieren.

Der Konflikt jedenfalls wirkt sich bereits negativ auf diesen Wohlstandsmotor Hightech-Sektor aus, der mehr als die Hälfte aller israelischen Exporte herstellt und in dem, je nach Schätzung, zehn bis 14 Prozent der Bürger beschäftigt sind. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 sind die Finanzierungen von Start-ups um fast 70 Prozent zurückgegangen, während sich viele neue Unternehmen statt in Israel im Ausland registrieren lassen. Die derzeitige Politik füge Israel „massiven Schaden“ zu, sagen deshalb Branchenkenner. Die Justizreform habe aber nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für Menschen, die in Israel ein liberales Leben führen wollen, zu Unsicherheiten geführt, fügt er hinzu. Das habe „enorme Auswirkungen“ auf die Talente in der Tech-Industrie.

Intel, Amazon und Nvidia wollen mehrere Milliarden Dollar in Israel investieren

Große Firmen wie Intel, Amazon oder Nvidia wollen in den nächsten Jahren zwar mehrere Milliarden Dollar in Israel investieren – Reform hin oder her. Aber die Entscheide hatten jeweils eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren, weiß eine Hightech-Managerin: „Sie wurden lange vor der Justizreform beschlossen.“

Und doch: Die Innovationskraft der Start-ups sei noch nicht gebrochen, meint der Gründer einer Fintech-Firma. Er teilt die pessimistische Stimmung vieler seiner Kollegen nicht, die wegen der Justizreform ihre Zukunft im Ausland sehen. Denn die Mentalität seiner Mitbürger würde den Tech-Boom auch künftig befeuern.

Einen zentralen Stellenwert nimmt dabei das hebräische Wort „Balagan“ ein, das so viel wie Chaos oder Durcheinander bedeutet und ein Nährboden für Kreativität und Innovationen ist, sagt die Unternehmerin Inbal Arieli, die in ihrem Buch „Chutzpah: Why Israel Is a Hub of Innovation and Entrepreneurship“ Israels Erfolgsrezepte für Innovationen beschrieben hat. Die „Balagan“-Situation sei zwar nicht jedermanns Sache. Aber wenn man einmal gelernt habe, sich in der Unordnung zurechtzufinden, erkenne man deren Vorteile, meint Arieli. Dazu gehöre, verborgene Verbindungen zwischen verschiedenen Elementen zu entdecken: „Man sieht die Dinge dann anders als in Situationen, in denen alles perfekt organisiert und standardisiert ist. Je mehr man sich mit dem Balagan anfreundet, umso besser sind die Chancen, mitten im Chaos etwas Neues zu finden.“ Bei Innovationen gehe es ja vor allem darum, eine bestehende Ordnung umzustoßen. Wer immer einer Ordnung folge, die er kennt, sei nicht in der Lage, innovativ zu sein: „Innovation benötigt Balagan.“ Gehe es indessen lediglich um die Wiederholung bisheriger Prozesse, brauche es möglichst wenig Unordnung, dafür umso mehr Kontrolle.

Sie wisse und begreife, dass man Israels Balagan-Kultur im Ausland eher negativ sehe, „denn Menschen halten sich gerne an klar definierte Strukturen, weil diese ein Gefühl der Stabilität vermitteln“. In Israel sei aber sehr vieles unsicher: „Unsicherheit ist die einzige Sicherheit, die wir haben.“ Israeli hätten sich daran gewöhnt, und sie würden das nicht als Problem betrachten. Arieli: „Je mehr man mit dem Konzept vertraut ist, umso intensiver trainiert man die entsprechenden Muskeln, welche die Anpassungsfähigkeit stärken.“ Man könne das überall lernen – aber in Israel sei es einfacher, weil man bereits in jungen Jahren mit Balagan konfrontiert sei und so zur Unabhängigkeit und Improvisation erzogen werde.

Es komme deshalb nicht von ungefähr, dass über 300 internationale Konzerne mit ihren Forschungsabteilungen im sogenannten Silicon Wadi rund um Tel Aviv vertreten sind. Sie wollen Zugang zu den klugen Köpfen und disruptiven Ideen des Landes, wo USB-Flash-Laufwerke, Minikameras für medizinische Verfahren, das erste Mobiltelefon, wassersparende Tröpfchenbeässerung oder das Iran-Dome-Raketenabwehrsystem entwickelt wurden – um nur einige zu nennen.

Die „Chuzpa-Muskeln“ trainieren

Als weiteren Schlüsselbegriff für die Erklärung israelischer Innovationskraft greift Arieli auf das Wort „Chuzpa“ zurück, das einerseits für Unhöflichkeit steht. Aber es bedeutet anderseits auch „Unverschämtheit“ oder „Dreistigkeit“. Das ständige Nachdenken über Prozesse und Ordnung oder Hierarchien verhindere Kreativität. „Ich verbinde mit Chuzpa ein mutiges, ehrgeiziges Denken“, sagt Arieli. Das könne man sich aneignen: Jeder sei zu ermuntern, alles infrage zu stellen. Das setze ein Klima voraus, in dem Gespräche ohne Einschränkung durch Hierarchien möglich sind.

Positive Chuzpa sei es zum Beispiel, wenn israelische Firmen ihre Technologie an deutsche Autofirmen wie Daimler oder Volkswagen verkaufen, obwohl Israel keine eigene Autoindustrie hat: „Ohne Chuzpa hätten die israelischen Firmen das nie gewagt.“ Deshalb rät sie deutschen Eltern, Ausbildern und Pädagogen: „Trainiert die Chuzpa-Muskeln, um aus dem geordneten, innovationsfeindlichen Umfeld auszubrechen.“

Sommerserie: Mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland gehe es bergab, behaupten Unionspolitiker und Wirtschaftsverbände. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, haben wir uns gefragt: Was kann Deutschland von anderen Ländern lernen?

