Reisen wird teurer, nicht nur wegen Corona

Ein Tag Skifahren, fünf Tage Quarantäne – die Regeln der Coronavirus-Einreiseverordnung verleiden derzeit vielen Familien den Kurzurlaub in Österreich. Denn Kinder unter sechs Jahren sind in der Regel noch nicht gegen Corona geimpft und können damit der verpflichtenden Isolation zu Hause nicht entgehen – egal wie hoch die Inzidenz in dieser Altersgruppe in Deutschland ist. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die Corona-Regeln auf die Stimmung in der Tourismusindustrie drücken. Dennoch steigt die Lust aufs Reisen wieder.

Nach den jüngsten Zahlen des Marktforschungsunternehmens Travel Data + Analytics wurden in den ersten beiden Januarwochen mehr Reisen gebucht als im gesamten Dezember. Die Umsätze liegen damit wieder bei etwa zwei Drittel der Summe, die im Januar 2020 erreicht wurde. Martin Lohmann erhebt für die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen jedes Jahr die Reiseanalyse, eine umfangreiche Untersuchung zum Urlaubsreiseverhalten in Deutschland. Er sagt: „Theoretisch hätte man sich auch vorstellen können, dass die Leute diese Offenheit fürs Reisen durch die Pandemie verlieren. Das Gegenteil ist passiert, die aufgestaute Urlaubslust ist deutlich größer als sonst zu diesem Zeitpunkt.“

Es könnte sich lohnen, mit der Buchung noch zu warten

Spätes Buchen, Reiseziele in der Nähe sowie starke Zuwächse im Campingbereich waren die Trends des vergangenen Jahres. Für heuer rechnet Lohmann mit einer vorsichtigen Rückkehr zu mehr Auslandsreisen. Der „nahe Fernbereich“, also etwa die typischen Ziele rund um das Mittelmeer, dürften wieder beliebter werden. Gleichzeitig kommen wohl wieder mehr Gäste aus dem Ausland ins Land. Jetzt schnell zu buchen sei aber nur nötig, wenn man ein sehr spezielles oder sehr beliebtes Ziel anvisiere: „Das reetgedeckte Ferienhaus mit direktem Blick aufs Meer könnte schon weg sein. Aber viele wollen einfach am Mittelmeer entspannen. Denen ist es oft nicht so wichtig, welches Ziel genau es ist“, sagt Lohmann. Dann könne es sich lohnen abzuwarten.

Das bestätigt auch Marco A. Gardini, Professor an der Fakultät für Tourismus-Management an der Hochschule Kempten. Er sagt: „Mit dem zu erwartenden Rückgang der Beschränkungen wächst auch das Angebot.“ Insgesamt rechnen aber sowohl Gardini wie auch Lohmann mit steigenden Preisen. „Das Fachpersonal ist knapp, es gab durchaus starke Lohnerhöhungen und die steigenden Energiekosten werden viele Betriebe durchreichen“, sagt Gardini. Bei Flugreisen komme hinzu, dass gerade die Fernstrecken noch eingeschränkt seien. Das mache sie teurer, da die Fixkosten steigen.

Betriebe im Allgäu hoffen auf eine sehr gute Saison

Im Allgäu, wo die Bedeutung der Tourismusbranche besonders hoch ist, hofft man auf eine gute Saison. Angelika Soyer, Vorsitzende des Vereins „Mir Allgäuer – Urlaub auf dem Bauernhof“, sagt: „Die Sommersaison ist auf den meisten Höfen bereits voll gebucht. Das war allerdings vor Corona schon so.“ Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin des Zusammenschlusses AllgäuTop-Hotels und Allgäu Hotels, berichtet von einer „durchwachsenen“ Buchungslage. Man rechne aber mit einem sehr guten Sommer.

Lohmann rechnet mit Normalisierung: „Wir müssen wieder lernen, mit Gemeinschaft umzugehen, dass andere Leute neben einem am Buffet stehen oder im Bus reisen.“ Dieser Prozess werde aber nicht so lange dauern. Und Gardini sagt: „Für den deutschen Tourist war Sauberkeit schon immer ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung des Urlaubs. Das hat sich in der Krise eher noch verstärkt. Aber die Menschen werden wieder reisen, weil die Attraktivität der Reiseziele sich ja nicht geändert hat.“ Man mag noch hinzufügen: Wenn die Coronavirus-Einreiseverordnung nicht verschärft wird.