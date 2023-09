Shell will das Allgäuer Unternehmen Sonnen verkaufen

Der Batteriespeicher-Hersteller Sonnen ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Einst hatte Shell ihn noch gekauft, um seine Klimaschutzbemühungen voranzutreiben.

Als Vorteil der deutschen Energiewende wird häufig ins Feld geführt, dass damit Technologie in Deutschland entwickelt werden kann, die sich in alle Welt exportieren lässt. Diese Logik passt perfekt auf das Unternehmen Sonnen aus Wildpoldsried im Allgäu. In Deutschland sind zuletzt immer mehr Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern in Betrieb gegangen. Sonnen stellt Batteriespeicher her, die helfen, diesen Strom auch für die Abendstunden und die Nacht zwischenzuspeichern. Das Unternehmen war zuletzt rasant gewachsen. Nun steht es trotzdem zum Verkauf. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge will sich der Mineralölkonzern Shell als Eigentümer von Sonnen trennen.

Sonnen hat nach eigenen Angaben weltweit über 100.000 Batteriespeicher verkauft und gilt in Europa als einer der Marktführer. Das Unternehmen wurde als Start-up im Jahr 2010 von den Unternehmern und Tüftlern Christoph Ostermann und Torsten Stiefenhofer gegründet. Nachdem Shell bereits 2018 Anteile erworben hatte, übernahm der Mineralölkonzern das Wildpoldsrieder Unternehmen im März 2019 komplett.

Heute rund 1650 Beschäftigte bei Sonnen in Wipoldsried

Unter Shell ist Sonnen stark gewachsen. Hatte die Firma 2019 noch 600 Beschäftigte, sind es heute 1650, davon rund 400 im Allgäu. Sonnen hat heute Niederlassungen in Italien, den USA, Australien und Spanien.

Das Unternehmen informierte die Mitarbeiterschaft am Donnerstagnachmittag. Sowohl Sonnen als auch Shell wollten den Bericht nicht kommentieren. Trotzdem ist man bei Sonnen überzeugt, dass ein Eigentümerwechsel das weitere Wachstum nicht aufhalten würde. "Wir waren und bleiben auf Wachstumskurs und werden unsere Produkte den Kunden anbieten", sagte Sprecher Mathias Bloch. Sonnen hat durch die Vernetzung der Speicher zu einem virtuellen Kraftwerk in der Branche Maßstäbe gesetzt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Shell will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren

Auch wenn Gewinne wie bei vielen Start-ups angesichts hoher Investitionen nicht im Vordergrund stehen, scheint es nicht die Geschäftsentwicklung zu sein, die Shell zum Verkauf bewegt: Shell-Chef Wael Sawan hatte zuletzt eine Strategie kommuniziert, wonach der Energieriese die Ausschüttungen an die Aktionäre steigern und sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren will. Das Geschäft mit Haushaltskunden für Strom und Gas hat Shell ebenfalls abgestoßen.

Lesen Sie dazu auch

Für Shell könnte sich dem Bericht zufolge der Verkauf lohnen: Sonnen werde mit 1,35 bis 1,80 Milliarden Euro bewertet, bezahlt habe Shell einst rund 500 Millionen Euro. Denkbar ist es nach Informationen unserer Redaktion auch, dass Shell einen neuen Mehrheitseigentümer sucht und mit einer Minderheitsbeteiligung aber an Bord bleibt.