Im Outback verirrt? - Deutsche weiter in Australien vermisst

In Westaustralien haben die Behörden die Suche nach einer seit fast zwei Wochen vermissten deutschen Backpackerin weiter intensiviert. Die Polizei hatte am Donnerstag das verlassene Auto der 26-jährigen Carolina Wilga in der Gegend von Karroun Hill, rund 300 Kilometer nordöstlich von Perth, in der Wildnis gefunden - offenbar hatte der Van mechanische Probleme. Von der jungen Frau fehlte aber jede Spur.

Wahrscheinlich habe sie ihr Fahrzeug verlassen und sich dann in dem riesigen Gebiet verirrt, sagte Polizeioberkommissarin Jessica Securo dem Sender ABC Radio Perth. Es handele sich um eine weitgehend unwegsame Outback-Region. Das Outback in Westaustralien gilt als besonders wild, extrem heiß und wegen der geringen Besiedlung und rauen Bedingungen als gefährlich.

«Obwohl es dort viele Pfade gibt, kann man sich leicht verirren oder die Orientierung verlieren, wenn man sich nicht gut auskennt», betonte Securo. Die Polizei gehe deshalb nicht mehr davon aus, dass Wilga einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte.

Wie gut ist die Deutsche ausgerüstet?

Ihr Mitsubishi-Van sei gut ausgerüstet gewesen, unter anderem mit Solarmodulen und Wasser. Die Einsatzteams versuchten nun herauszufinden, was Wilga aus dem Fahrzeug mitgenommen haben könnte. «Es ist schwer zu sagen, wie viel sie mitgenommen hat. Wir wissen aber, dass sie vorhatte, durch ländliche Gebiete Westaustraliens zu reisen und die dortige Gegend zu erkunden», sagte Securo.

Die Behörden baten Menschen in der Region, die Aufnahmen von Dashcams oder Drohnen aus dem Gebiet haben, die Polizei zu informieren. Die Sorge um die Deutsche war zuletzt immer mehr gewachsen. Die Polizei hatte die Suche zeitweise auch auf andere Landesteile ausgeweitet.

Telefon ist ausgeschaltet

Wilga war zuletzt am 29. Juni in dem Ort Beacon, etwa 330 Kilometer nordöstlich von Perth, gesehen worden. Beacon liegt - wie auch Karroun Hill, wo ihr Van gefunden wurde - im sogenannten australischen Weizengürtel (Wheatbelt), einer dünn besiedelten, für ihren Getreideanbau bekannten Region. Seither verlor sich ihre Spur. Ihr Telefon ist ausgeschaltet - dabei soll sie zuvor ihre Familie, die in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen lebt, regelmäßig kontaktiert haben.

Der Polizei zufolge reist Wilga seit zwei Jahren in einem Van durch Australien und schläft meist in Hostels. Unter anderem soll sie sich den Trip durch Arbeit in Minen finanziert haben.

Icon Vergrößern Der Van wurde verlassen in der Wildnis gefunden. Auf einem von der Polizei veröffentlichten Bild sieht es so aus, als ob der Wagen steckengeblieben wäre. Foto: Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa Icon Schließen Schließen Der Van wurde verlassen in der Wildnis gefunden. Auf einem von der Polizei veröffentlichten Bild sieht es so aus, als ob der Wagen steckengeblieben wäre. Foto: Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa

Icon Vergrößern Die Deutsche war in sehr unwegsames Gebiet in Westaustralien gefahren. Foto: Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa Icon Schließen Schließen Die Deutsche war in sehr unwegsames Gebiet in Westaustralien gefahren. Foto: Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa

Icon Vergrößern Die Backpackerin, die aus Nordrhein-Westfalen stammen soll, reiste seit zwei Jahren durch Australien. Foto: Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa Icon Schließen Schließen Die Backpackerin, die aus Nordrhein-Westfalen stammen soll, reiste seit zwei Jahren durch Australien. Foto: Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa

Icon Vergrößern Die vermisste Backpackerin war seit zwei Jahren in Australien unterwegs, zuletzt in diesem schwarz-silbernen Van. Foto: Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa Icon Schließen Schließen Die vermisste Backpackerin war seit zwei Jahren in Australien unterwegs, zuletzt in diesem schwarz-silbernen Van. Foto: Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa