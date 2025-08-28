Diese Produkte werden trotz Inflation günstiger

Alles wird immer teurer – dieser subjektive Eindruck hat sich bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern in den vergangenen Monaten festgesetzt. Und der Eindruck ist nicht unbegründet, wie ein Blick auf die Zahlen der amtlichen Statistik zeigt. Im Juli ist der Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar mit zwei Prozent stabil geblieben. Die Inflationsrate blieb damit zum zweiten Mal hintereinander zwei Monate in Folge unverändert. Doch der Blick auf einen etwas weiteren Zeithorizont belegt, wie stark die Preise in den vergangenen Jahren tatsächlich gestiegen sind.

Daten des Preismonitors des Statistischen Bundesamts zeigen etwa, dass Vollmilch im Juli 2025 um 40 Prozent teurer war als im Jahresdurchschnitt 2020. Bei Butter betrug der Preisabstand gar 50 Prozent, ein frisches Brötchen kostete 37 Prozent mehr. Doch nicht nur Nahrungsmittel kosten mittlerweile deutlich mehr als vor der Coronakrise. Auch für einfache Drogerieartikel wie Zahncreme (plus 46 Prozent), Deo (plus 47 Prozent) oder Toilettenpapier (plus 40 Prozent) müssen Verbraucher inzwischen deutlich mehr Geld ausgeben. Auch wer auswärts essen oder etwas trinken gehen will, muss mit einer höheren Rechnung leben: Verzehr einer Hauptspeise - 34 Prozent Aufschlag; ein alkoholisches Getränk – plus 28 Prozent; Essen im Fastfoodrestaurant – satte 37 Prozent mehr;

Auch der Klimawandel sorgt für steigende Preise

Der Gesamtindex der Verbraucherpreise ist laut den Statistikern um 22 Prozent im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2020 gestiegen. Doch bei der Betrachtung dieser Zahlen kommt häufig zu kurz, dass längst nicht alles so viel teurer geworden ist. Vergleicht man den Juli 2024 mit dem Juli ein Jahr später, fallen zwar zunächst besonders heftige Preiserhöhungen für Kaffee (plus 20 Prozent), Schokolade (plus 19 Prozent) oder Rind- und Kalbsfleisch (plus 11 Prozent) ins Auge.

Bei letzterem sind es nach Analyse der Bundesbank die gestiegenen Erzeugerpreise aufgrund von höheren Produktionskosten, die den Anstieg erklären. Die Teuerungswelle bei Kakao, Schokolade und Kaffee hat demnach aber noch einen anderen Auslöser: Häufigere Wetterextreme infolge des Klimawandels beeinflussen die Erntemengen und -qualitäten. Außerdem sind auch die Transportkosten gestiegen.

Doch die Kehrseite der Medaille sind teils rasant gefallene Preise für eine Reihe anderer Produkte: Zucker ist etwa um 29 Prozent billiger geworden, Olivenöl um 23 Prozent und Kartoffeln um 16 Prozent. Diese Abschläge rühren zum Teil auch daher, dass die Preise zuvor rasant gestiegen waren. Olivenöl kostete im Jahr 2024 etwa beinahe doppelt so viel wie noch 2020. Deswegen ist der Blick auf die längere Zeitreihe so erhellend.

Kleidung ist kaum teurer geworden

Da fällt auf, dass im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2020 Bekleidung und Schuhe im Juli 2025 kaum teurer geworden sind. Für ein Damenshirt setzen die Statistiker etwa nur Mehrkosten von 2,1 Prozent an, bei einem Herrenhemd sind es sieben Prozent in fast fünf Jahren. Auch Kochgeschirr ist demnach noch zu beinahe den gleichen Preisen zu haben, ein Kochtopf schlägt mit nur vier Prozent mehr zu Buche.

Am auffälligsten nach unten entwickelt haben sich in diesem Zeitvergleich die Preise für Elektrogeräte. Während für eine Waschmaschine im Juli 2025 noch drei Prozent mehr fällig wurden als im Schnitt des Jahres 2020, sind Mobiltelefone ohne Vertrag um 12 Prozent billiger geworden. Noch drastischer fällt der Rückgang bei den Preisen für Fernsehgeräte aus: Sie sind mittlerweile um 24 Prozent günstiger zu haben als noch 2020.