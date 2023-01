An der Spitze der Sparkassen: Dieser Bayer ist für den Chefposten nominiert

Ulrich Reuter ist für den Chefposten des Deutschen Sparkassenverbandes nominiert. Soll eine Frau an der Spitze verhindert werden?

Der Chef des Sparkassenverbandes Bayern hat beste Chancen, ab dem kommenden Jahr die deutschen Sparkassen zu führen. Die regionalen Sparkassenverbände haben Professor Ulrich Reuter diese Woche als Kandidaten für das Amt des Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes vorgeschlagen.

Die Wahl Reuters soll noch im ersten Quartal dieses Jahres in einer Mitgliederversammlung erfolgen, Reuter könnte seine Amtszeit dann zum 1. Januar 2024 antreten.

Sparkassen suchen Nachfolger für Helmut Schleweis

Ulrich Reuter, 60, wäre der Nachfolger für den derzeitigen Verbandschef Helmut Schleweis, 69, dessen Vertrag Ende dieses Jahres ausläuft. Schleweis hatte 2018 den CSU-Politiker Georg Fahrenschon an der Verbandsspitze ersetzt, der wegen Unregelmäßigkeiten in seiner Steuererklärung zurückgetreten war.

Der jetzige Kandidat – Ulrich Reuter – führt den Sparkassenverband Bayern seit Januar 2021, davor war er 18 Jahre lang Landrat des Landkreises Aschaffenburg und ist ebenso langjähriger CSU-Politiker. Der studierte Jurist lehrt zudem an der Technischen Hochschule Aschaffenburg.

Liane Buchholz vom Sparkassenverband Westfalen-Lippe wurde Interesse nachgesagt

Für das Amt an der Spitze des Deutschen Sparkassenverbandes war auch Professorin Liane Buchholz, 57, im Gespräch, Chefin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe. In einem Bericht hatte der Spiegel den Eindruck erweckt, eine Mehrheit der Regionalverbände habe eine Frau an der Spitze des Sparkassenverbandes verhindern wollen. Es wäre die Chance gewesen, dass erstmals in der fast hundertjährigen Geschichte eine Präsidentin den Verband leitet. Zwischen wichtigen Regionalverbänden und Buchholz soll es aber auch inhaltliche Differenzen gegeben haben.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband tritt für die Interessen von derzeit 359 Sparkassen, Landesbanken und anderen Instituten ein. Die Sparkassen hatten sich zwar über lange Jahre für höhere Zinsen stark gemacht. Paradoxerweise leiden sie aber derzeit unter dem starken Zinsanstieg, da ältere festverzinsliche Wertpapiere in den Beständen der Sparkassen derzeit große Abschläge hinnehmen müssen.