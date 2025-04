Logistikdienstleister Dachser gelingt wieder ein sattes Plus

Das konjunkturbedingte Minus aus dem Jahr 2023 ist Vergangenheit: Der Logistikdienstleister Dachser hat 2024 wieder ein Jahr mit stattlichem Wachstum verbucht - und das bei allen Kennzahlen. Die Nettoumsätze des Konzerns kletterten um knapp eine Milliarde auf 8,03 Milliarden Euro (plus 13 Prozent). In fast allen Logistikbereichen verzeichnete das Familienunternehmen mit Sitz in Kempten zweistellige Zuwächse. Markant sind auch die weiteren Zahlen, die Vorstandssprecher Burkhard Eling am Donnerstag in München bekanntgab.: Die Zahl der Beschäftigten stieg um 3300 auf 37.300, davon sind 2400 Auszubildende. Weltweit ist der Konzern an 433 Standorten vertreten (plus 56).

