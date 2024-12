Tonies knacken Marke von 100 Millionen verkauften Figuren

Das Lautsprecher-System Toniebox steht nicht nur in Deutschland in vielen Kinderzimmern. Weltweit wurde vor einigen Tagen die Marke von 100 Millionen verkauften Hörfiguren geknackt, wie der börsennotierte Spielwarenhersteller Tonies mitteilte. Deutschland sei das Land, in dem die meisten Figuren gekauft worden seien, hieß es.

Das für Kinder konzipierte Gerät wird seit 2016 verkauft. Kinder können dabei Figuren, die sogenannten Tonies, auf eine akkubetriebene Box setzen, Inhalte frei schalten und wiedergeben. Inzwischen sind dem Unternehmen zufolge mehr als 1.100 Tonies mit Hörspielen und Musik in verschiedenen Sprachen erhältlich.

Figuren gibt es von vielen bekannten Serien wie Benjamin Blümchen, Asterix, Dschungelbuch, Paw Patrol, Pippi Langstrumpf, Yakari und Biene Maja. Die Idee für den Lautsprecher stammt von einem Start-up aus Düsseldorf.

Experte: «Robustes Design und hohe Mobilität»

Die Beliebtheit der Toniebox und der Figuren lässt sich aus Sicht des Spielforschers Volker Mehringer nicht an einem Faktor festmachen. «Es ist mehr das gelungene Zusammenspiel verschiedener Faktoren: Dazu zählen unter anderem das ansprechende und robuste Design, die hohe Mobilität durch den eingebauten Akku, die einfache und kindgerechte Bedienbarkeit und das breite Angebot an Hörspielen.» Die Tonies seien für Kinder nicht nur zur zum Hören attraktiv, sondern auch zum Spielen und Sammeln.

Neben der Toniebox gibt es für Kinder noch andere Abspielgeräte für Musik und Hörspiele wie zum Beispiel Hörbert, Tigerbox und Galakto. Der Kekzhörer ist ein Kinderkopfhörer mit austauschbaren Audiochips, andere Modelle enthalten einen CD-Player.

