Spielwarenmesse

vor 19 Min.

Wo sich mit viel Fantasie harte Euros verdienen lassen

Plus Die Spielwarenmesse in Nürnberg stellt aus, was große und kleine Kinder zum Träumen bringen soll. Warum Technik dabei eine große Rolle spielt.

Von Matthias Zimmermann

Man kann Kinder um vieles beneiden. Um die Gabe, sich beim Spielen mit Kopf und Kragen in einer Fantasiewelt zu verlieren zum Beispiel. Irgendwann ist das weg. Wenn man Glück hat, schwingt noch etwas davon nach, wenn man mit Kindern in das Spielzeuggeschäft oder durch die Spielzeugabteilung im Kaufhaus geht. Für solche Schwingungen ist die traditionsreiche Spielwarenmesse in Nürnberg der maximale Resonanzverstärker. Über 2000 Aussteller aus aller Welt sind dort vertreten und zeigen, was man erleben kann – könnte man noch so ohne Rücksicht auf Verluste abtauchen in immer neue Spielwelten wie einst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

