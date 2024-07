Verkehrseinschränkungen bei Frankfurter City-Triathlon

Zum Frankfurt City-Triathlon an diesem Sonntag muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. «Im Frankfurter Westen und in der Innenstadt werden entlang der Wettkampfstrecke zahlreiche Straßen gesperrt», teilte die Stadt mit. Die Straßenbahnlinien 11, 12, 14, 15, 16 und 17 sowie die Buslinien 33, M46, 51, 52, 59, 61, X61, X77, 78, 84 und 89 fahren demnach Umleitungen, verkehren nur auf Teilstrecken oder starten ihren Betrieb erst später.

Laut den Angaben werden rund 2500 Männer und Frauen bei dem Triathlon in und um Frankfurt teilnehmen. «Busse und Bahnen geben ihnen von 6.30 bis 13.30 Uhr die Vorfahrt», hieß es.

Neben den auf Teilstrecken verkehrenden Straßenbahnlinien würden im Frankfurter Westen die S-Bahnen an den Stationen Niederrad, Griesheim, Nied und Höchst Fahrtmöglichkeiten in die Innenstadt anbieten. In der Innenstadt seien die S-Bahnlinien zwischen Hauptbahnhof und Konstablerwache zu empfehlen. Auch die U-Bahnlinien U4 bis U7 sowie die U9 seien wie gewohnt unterwegs.

Alle Informationen zu Fahrplänen und Umleitungen gibt es am RMV-Servicetelefon unter 069/24248024 oder im Internet unter rmv-frankfurt.de sowie in der App RMVgo.

Jedermann-Distanz für Breitensportler

Beim Frankfurt City Triathlon wird neben der olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) auch eine Jedermann-Distanz geboten. Diese ermögliche allen ambitionierten Breitensportlern, aber auch Neulingen, an dem Sportereignis teilzunehmen, heißt es bei der Stadt. Außerdem gibt es ein Sprint- und ein Mitteldistanz-Format sowie ein Swim&Bike-Wettbewerb und Staffel-Wettbewerbe über verschiedene Distanzen.

Der Triathlon beginnt frühmorgens mit dem Schwimmen im Langener Waldsee. Danach geht es auf dem Fahrrad nach Frankfurt. Die abschließende Laufstrecke führt dann mitten durch die Innenstadt der Mainmetropole.