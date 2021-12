Frust und 2G-Plus: So geht es aktuell den Fitnessstudios

Der Januar ist für Fitnessstudios normalerweise der beste Monat. Doch manche befürchten, dass das Neujahrsgeschäft zum zweiten Mal in Folge wegen Corona entfällt.

Schon einen Neujahrsvorsatz beschlossen? Wer bereits fünf Mal mit dem Rauchen aufgehört hat und Zucker erst zur Fastenzeit vermeiden will, entscheidet sich vielleicht für den Klassiker schlechthin: mehr Sport treiben. Und weil im Wald Joggen gerade im Winter nicht unbedingt attraktiv erscheint, schwitzen im Januar häufig viele Menschen auf Crosstrainern und hecheln auf Laufbändern.

Laut dem Arbeitgeberverband der Fitness-Wirtschaft DSSV schließen Fitnessstudios im ersten Quartal üblicherweise ein Drittel der Neuanmeldungen eines Jahres ab. Nun befürchtet die Branche, dass ihre stärkste Zeit zum zweiten Mal in Folge schlecht läuft. Oder wie der DSSV in einer Pressemitteilung fatalistisch prophezeit: „Es kann davon ausgegangen werden, dass das so wichtige Neujahresgeschäft für die Fitnessbranche das zweite Jahr in Folge durch behördliche Anordnungen völlig entfällt.“

Fitnessbranche hat in der Corona-Pandemie 25 Prozent der Mitglieder verloren

Alexandra Maisch ist die Geschäftsführerin des Studios Positiv Fitness in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg). Sie geht optimistischer ins neue Jahr. Aktuell kommen täglich etwa so viele ihrer Kunden und Kundinnen ins Training wie vor Corona. Gleichzeitig ist die Gesamtzahl an Mitgliedern aber niedriger. Es ist ein „Loch“ aus der Corona-Zeit da. „Das gilt es aufzuholen“, sagt sie. Deshalb hofft sie, dass im Januar wieder mehr Neuanmeldungen kommen.

Die Fitnessbranche hat laut DSSV im Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 einen Verlust von rund 25 Prozent der ursprünglich 11,7 Millionen Mitglieder (Stand 31.12.2019) zu verkraften. Dem Verband zufolge werden die Studios mindestens zwei Jahre brauchen, um das Mitgliedsniveau von Ende 2019 wieder zu erreichen. Am Anfang der Pandemie pausierten viele Mitglieder ihre Verträge oder zahlten sogar weiter, um ihr Studio zu unterstützen. Fitnessstudios wurden kreativ, boten Online-Kurse an, die viele bis heute beibehalten. Als aber klar wurde, dass Corona nicht in kurzer Zeit vergehen würde, fingen die Kunden und Kundinnen an zu kündigen oder verlängerten ihre Verträge nicht weiter. Geringere Verdienste durch Kurzarbeit motivierten manche ebenfalls dazu zu kündigen.

Corona-Regeln im Fitness-Studio: Pöttmeser gehen entspannt mit 2G+ um

Tanja Lechner, Inhaberin vom Iron Palace in Augsburg, erzählt, dass es eine Zeit lang drei bis vier Mal so viele Kündigungen wie Anmeldungen gab. „Dieses Jahr im September hatte man das Gefühl, es kippt so langsam“, sagt sie. Es kamen viel weniger Kündigungen. Aber jetzt mit der 2G+-Regel sinken die Mitgliederzahlen laut der Inhaberin wieder. Wer ins Fitnessstudio will, muss geimpft oder genesen sein und gleichzeitig einen Test dabei haben. Lechner sagt, ihre Kundinnen und Kunden seien genervt davon. „Die Ungeimpften sind ganz ausgeschlossen und die Geimpften sind verärgert über die Testpflicht, sie denken es ist Schikane unsererseits.“ Inzwischen komme nur noch der ganz harte Kern ins Training.

Die Pöttmeser gehen mit der Testregelung offenbar entspannter um als die Augsburger. Maisch von Positiv Fitness erzählt, inzwischen hätten sich ihre Kunden und Kundinnen an 2G+ gewöhnt. Viele machen einen kostenlosen Test in einem Testzentrum und kommen dann innerhalb von 24 Stunden zwei Mal. Sonst bietet Maisch ihren Mitgliedern selbst Tests an. „Die meisten sind geimpft und sind froh, dass offen ist“, sagt sie. „Ich höre ganz oft, dass sie zu Hause sonst nur versumpfen. Das ist auch keine Lösung.“ Bevor die normale 2G-Regelung eingesetzt wurde, wehrte sich der Verband DSSV dagegen. Er verwies auf den positiven Effekt des Trainings auf die mentale und körperliche Gesundheit. Aber die Bekämpfung der Pandemie trumpfte die Bekämpfung der überflüssigen Kilos bei Ungeimpften. 2G+ bleibt bis auf Weiteres die Regel zum Zugang zu Fitnessstudios.

Nach neuen Corona-Regeln kommen Kunden nur zögerlich zurück ins Fitnessstudio

Tanja Lechner vom Iron Palace in Augsburg ärgert, dass neue Regeln oft kurzfristig kommen und dann direkt am nächsten Tag umgesetzt werden müssen. „Wenn die Politik in dem Moment schon Hygienepläne hätte, wäre das gut“, sagt sie. So wisse meist niemand genau, was zu tun sei. Maisch von Positiv Fitness in Pöttmes erzählt, dass es tatsächlich so sei, dass die Leute sich nach neuen Regelungen erst weniger ins Studio trauten. Aber sie denkt, wer wirklich Sport machen will, lässt sich auch von neuen Regeln nicht abhalten. „Die Stammkunden sind weiter fleißig dabei.“ Vielleicht kommen im neuen Jahr noch einige dazu. Zumindest bis die guten Vorsätze wieder vergessen sind.