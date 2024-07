Diese Varianten vom E-Macan bringt Porsche

Porsche erweitert die Modellpalette des elektrischen Macan. Noch während die Markteinführung des Geländewagens läuft, haben die Schwaben jetzt eine effizientere Version mit Heckantrieb und den sportlichen Macan 4S vorgestellt. Sie sollen im letzten Jahresdrittel kommen.

Der Hecktriebler geht ohne Zusatzkürzel als Macan ins Rennen und kommt laut Porsche auf bis zu 265 kW/360 PS, die für bestenfalls 220 km/h reichen. Wie alle Macan-Modelle mit einem 100 kWh großen Akku bestückt, hat er eine Normreichweite von 641 Kilometern und wird so zum Dauerläufer in der Familie. Er soll rund 80.700 Euro kosten.

Wer es etwas sportlicher mag, bekommt unterhalb des Turbo jetzt auch den Macan 4S. Für 90.700 Euro bietet er zwei Motoren mit 380 kW/516 PS, fährt 240 km/h schnell und kommt 606 Kilometer weit.

Mehr Geländeoptik und ein Plus an Bodenfreiheit

Zwar ist der Macan eher für die Straße gemacht als für den Schotter – erst recht in der zweiten Generation als E-Auto. Doch so ganz büßt der Stromer den Abenteuer-Charakter nicht ein und kommt deshalb jetzt in allen Varianten auf Wunsch auch mit einem Offroad-Design-Paket, in etwas rustikaler Optik und mit ein wenig mehr Bodenfreiheit.