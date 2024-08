Tödlicher Verkehrsunfall auf Mercedes-Benz-Gelände

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen gestorben. Die 56-Jährige und ein 57-Jähriger wurden am Montag von einem Bus erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Frau geriet unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden waren an einer Bushaltestelle des Werksverkehrs ausgestiegen. Der Busfahrer drehte um und fuhr anschließend in die entgegensetzte Richtung zurück. Währenddessen überquerten die Frau und der Mann die Straße. Dort wurden sie von dem Fahrzeug erfasst. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Klärung des Unfalls einen Gutachter bestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.