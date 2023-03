Wo die meisten Superreichen leben: Ist München auch dabei?

Die Frage, wo die meisten Superreichen leben, lässt sich recht eindeutig beantworten: New York. Unter den Top Ten ist mit London auch eine europäische Stadt. Aber was ist mit München?

Anders als viele andere Menschen können sich Superreiche aussuchen, wo auf der Welt sie leben möchten. Doch welchen Ort wählt man, wenn sich so viele Möglichkeiten bieten? Die Antwort ist recht eindeutig: New York. Wie eine Auswertung der US-Datenanalyse-Firma Altrata ergeben hat, leben an keinem anderen Ort auf der Welt mehr Superreiche. In Zahlen sind es 21.714.

In diesen Städten leben die meisten Superreichen

Altrata hat für das Ranking die Wohnsitze von Menschen mit einem Vermögen von mindestens 30 Millionen Dollar gezählt. Sowohl Erst- als auch Zweitwohnsitze wurden mit einbezogen. In den Top Ten landete mit London lediglich eine europäische Stadt. Es sind jedoch sechs US-amerikanische Städte vertreten und drei asiatische. Das sind die zehn Städte mit den meisten superreichen Bewohnern weltweit:

New York : 21.714 superreiche Bewohner

: 21.714 superreiche Bewohner London : 15.907 superreiche Bewohner

: 15.907 superreiche Bewohner Hongkong : 15.175 superreiche Bewohner

: 15.175 superreiche Bewohner Los Angeles : 13.194 superreiche Bewohner

: 13.194 superreiche Bewohner Miami : 10.831 superreiche Bewohner

: 10.831 superreiche Bewohner San Francisco : 9221 superreiche Bewohner

: 9221 superreiche Bewohner Peking : 8923 superreiche Bewohner

: 8923 superreiche Bewohner Singapur : 7471 superreiche Bewohner

: 7471 superreiche Bewohner Chicago: 6505 superreiche Bewohner

Washington D.C .: 5732 superreiche Bewohner

Städte der Superreichen: Wo liegt München?

Deutsche Städte fehlen in dem Ranking unter den Top 25 komplett – was ungewöhnlich ist. Denn in der Bundesrepublik leben laut Altrata nach den USA und China die meisten Multimillionäre. Doch die Auswertung ergab, dass das Privatvermögen in Deutschland gleichmäßiger über alle städtischen Zentren des Landes verteilt ist. Ein weiterer Grund ist die geringere absolute Größe der deutschen Städte.

Betrachtet man die höchste Bevölkerungsdichte von Superreichen, liegt München unter den wichtigsten Städten außerhalb der USA auf Platz sieben. Jeder 1264. Einwohner ist in der bayerischen Landeshauptstadt Multimillionär. Dieses Ranking führt aber ganz klar Monaco an. Dort ist jeder 39. Einwohner Multimillionär.