Die EU will sich mit Normen gegen Chinas Wirtschaft behaupten

Wer technische Standards definiert, kann Marktmacht ausüben. Die Europäische Kommission hat auch deshalb eine Normungsstrategie entworfen. Es geht dabei um China.

Zum Beispiel das Blatt Papier in DIN A4. 210 x 297 Millimeter. Kennt jeder. Standardgröße. Die Drucker dieser Welt sind daran angepasst. Es gibt viele solcher Normen. Sie prägen und bemessen unseren Alltag so selbstverständlich wie beiläufig. Das können die Breite von Eisenbahnschienen sein oder Skibindungen. Oder aber Normen zur Zertifizierung der so begehrten Computerchips, Normen für CO 2 -armen Zement, für Datenräume oder für vernetztes Spielzeug.

EU will sich mit neuer Normungsstrategie auf dem internationalen Markt behaupten

Man kann sagen, wer Normen setzt, strukturiert die Welt und kann so Macht ausüben. Marktmacht. Und zwar weltweit. Auch aus diesem Grund hat die Europäische Kommission in diesem Monat eine neue Normungsstrategie auf den Weg gebracht. Das Ziel: die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU stärken und den Wandel hin zu einer „resilienten, grünen und digitalen Wirtschaft zu ermöglichen und demokratische Werte in Technologieanwendungen zu verankern.“

Die EU will dabei strategischer vorgehen und schneller werden als bisher, unter anderem ein EU-Exzellenzzentrum für Normen schaffen, die bestehenden überarbeiten, sich global dominanter positionieren. In der Mitteilung zur Strategie an das EU-Parlament heißt es: „Mitgliedstaaten, Normungsgremien und Industrie der EU koordinieren und teilen Ressourcen zur Unterstützung internationaler Normungsprozesse und der Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO) – wie Offenheit, Transparenz und Konsens – nicht wirksam. Dies hat dazu geführt, dass in sensiblen Bereichen wie Lithiumbatterien, Gesichtserkennung oder digitale Zwillinge andere Regionen der Welt in internationalen technischen Ausschüssen mittlerweile führend sind und für ihre technologischen Lösungen eintreten, die häufig mit den Werten, der Politik und dem Regelungsrahmen der EU unvereinbar sind.“

Wer sich in das Reich der Normen begibt, verirrt sich schnell. Ein kleiner Exkurs: Es gibt weltweit die Internationale Organisation für Normung (ISO), die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC), die Internationale Fernmeldeunion (ITU). In Europa laufen die Pendants unter CEN, CENELEC (Elektrotechnik) und ETSI (Telekommunikation). Und in Deutschland ist das Deutsche Institut fürNormung (DIN) nicht der einzige, aber der erste Ansprechpartner in Sachen Maßnehmen. Das DIN definiert eine Norm als „ein Dokument, das Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren festlegt. Sie schafft somit Klarheit über deren Eigenschaften, erleichtert den freien Warenverkehr und fördert den Export.“

Normen sind heute ein geopolitisches Werkzeug – und China nutzt es effizient

Christoph Winterhalter ist Vorstandsvorsitzender des DIN. Er sagte unserer Redaktion zu den Vorhaben der EU: „China hat von uns gelernt, Normen als geopolitisches Werkzeug zu nutzen. Mit strategischem Weitblick, Finanzkraft und Experten-Know-how drängen sie in die internationale Normung und übernehmen gezielt Gremien mit Relevanz für Zukunftstechnologien.“ Darauf müsse man zügig eine europäische Antwort finden, „um unsere führende Stellung in der internationalen Normung auch zum Wohle unserer exportorientierten Wirtschaft nicht zu gefährden.“ Die Standardisierungsstrategie der EU hält er daher für einen „wichtigen Schritt in die richtige Richtung.“

Lesen Sie dazu auch

Wie sich Konfliktlinien ziehen könnten, zeigte zuletzt zum Beispiel die Ankündigung Chinas, das international anerkannte sogenannte IECex-Zertifizierungssystem durch eine nationale Variante zu ersetzen. Es geht dabei um Standards für Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Also zum Beispiel solche, die im Bergbau unter Tage verwendet werden.

Wirtschaftsexperte fordert klare Leitlinien im Umgang mit China

Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie, sagte unserer Redaktion: „Deutsche Unternehmen waren in den vergangenen Monaten mit technischen Handelshemmnissen konfrontiert. Die Trennung von international anerkannten Systemen unterstreicht die zunehmende Entkopplung Chinas von der Weltwirtschaft.“ Zwar hätten bilaterale Fachdialoge im Rahmen der deutsch-chinesischen Kooperationmaßgeblich zur Schadensbegrenzung beigetragen. Aber, betont Niedermark: „Eine weitere Fragmentierung der technischen Marktzugangsbedingungen muss verhindert werden.“ Neben der verstärkten Investition in deutsch-chinesische Kooperationen müsse die EU „klare Leitlinien zum Umgang mit China vorlegen“. Deutsche Unternehmen dürften nicht zu Leidtragenden einer „fehlenden politischen Positionierung gegenüber China werden.“

Entsprechend positiv steht der BDI auch der EU-Normungsstrategie gegenüber. Niedermark sagt: „Es ist gut, dass die EU ihr Engagement auf internationaler Ebene ausbauen möchte.“

Chinas "Neue Seidenstraße" wird mehr Einfluss ermöglichen

Das gilt auch mit Blick auf die von China vorangetriebene „Neue Seidenstraße“, mit der über die Erschließung von Handelswegen Einfluss in Afrika und Lateinamerika, aber auch in Asien und Europa gewonnen werden soll. Niedermark erklärt weiter: „Mit großer Sorge verfolgt die deutsche Industrie die gezielte internationale Verbreitung von staatlich getriebenen nationalenTechnologiestandards auf der Neuen Seidenstraße.“ China nutze seinen Vorteil von kurzen Entscheidungswegen und niedrigen bürokratischen Hürden, um Drittstaaten ein Rundum-Sorglos-Paket inklusive fertiger Finanzierungskonzepte und Wartungsverträge anzubieten. Die Folge aus Sicht des BDI: „ Die deutsche Industrie sieht die Gefahr einer Zersplitterung technischer Marktzugangsbedingungen. Es droht ein Rückgang der Nachfrage nach deutschen und europäischen Technologien und der Verlust unserer Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit.“

Die Europa-Parlamentarierin Angelika Niebler (EVP), Vorsitzende der CSU-Europagruppe, ist in Straßburg auch im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Sie kennt sich mit der EU-Normungsstrategie aus. Niebler antwortet auf die Frage, was China und die USA tun, dass diese neue Strategie auf den Weg gebracht werden musste, so: „Vor allem China hat verstanden, dass derjenige, der die Standards setzt, zunächst einen Wettbewerbsvorteil hat. Deswegen hat China seine personellen Ressourcen in den internationalen Standardisierungsorganisationen aufgestockt.“ Der deutsche Maschinenbau-Verband VDMA habe bereits 2008 dokumentiert, wie China der Standardisierung Priorität einräume. Chinas Anteil an Sekretariatsposten in der ISO habe sich zwischen 2011 und 2018 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig sei die EU in diesem Gebiet nachlässiger geworden.

Normierung betrifft auch Internet der Dinge und Datenschutz

Niebler erklärt, dass es um Marktmacht geht, aber auch um Werte. Der Schutz der Privatsphäre oder anderer Grundrechte könne durch Normierung geschützt werden. Sie sagt: „Bei neuen Technologien, wie zum Beispiel dem Internet der Dinge, ist es in unserem Interesse, dass sich hier gewisse Standards, etwa bei der Cybersicherheit, durchsetzen.“ Die digitale Gesichtserkennung sei auch ein prominentes Beispiel, bei dem China und die EU verschiedene Vorstellungen von Standards hätten. Und dann ist da die fortschreitende Digitalisierung. Niebler: „Hier wird gerade im digitalen Raum die Standardisierung wichtiger.“ Offene Märkte und internationaler fairer Wettbewerb setzten ein gewisses Maß an Interoperabilität im Digitalen – das Zusammenspiel unterschiedlicher Systeme – voraus. Denn: „Sonst sitzt am Ende jeder in seinem eigenen Datensilo.“