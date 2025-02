Firmen aus der Region investieren lieber im Ausland

Es geht nur wenig vorwärts bei vielen Unternehmen in der Region. Seit über zwei Jahren gibt es kein Wachstum mehr in der deutschen Wirtschaft, und die Konjunkturentwicklung in Schwaben läuft parallel zu diesem Trend. Mittlerweile sind mit Ausnahme der Dienstleistungsbranche alle Wirtschaftsbereiche in der Region unter der Wachstumsschwelle, das geht aus der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Schwaben hervor, die am Dienstag in Augsburg vorgestellt wurde.

Demnach beurteilen 22 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht, 47 als befriedigend und 31 Prozent als gut. IHK-Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen warnt: „Besorgniserregend ist, dass der Pessimismus weiter um sich greift.“ So erwarteten 28 Prozent der Unternehmen, dass sich ihre Lage künftig weiter verschlechtern wird, nur 18 Prozent gehen von einer Verbesserung aus.

Die trüben Aussichten bleiben nicht ohne Folgen. Unternehmen brauchen Wachstum, und wenn die Aussichten dafür in Deutschland mau sind, rücken andere Länder in den Fokus. Bereits seit drei Jahren sinkt die Bereitschaft, in Deutschland zu investieren. Doch während in den vergangenen Monaten die Investitionsneigung im Ausland mehr oder weniger parallel dazu abnahm, haben sich die Investitionspläne der Unternehmen zuletzt drastisch gewandelt. Die Bereitschaft, im Ausland zu investieren, ist sprunghaft gestiegen. „In Deutschland wird dagegen, wenn überhaupt, nur in die Erhaltung des Staus quo investiert“, erklärt Lucassen.

Geld aus der Region wird im Ausland investiert

Das spiegelt sich in den Zahlen der Umfrage wider. Das Hauptmotiv für eine Investition im Ausland ist für eine Mehrheit der Unternehmen (52 Prozent) eine Kapazitätserweiterung. Wichtigstes Motiv für eine Investition im Inland (66 Prozent) ist dagegen die Ersatzbeschaffung, auf Platz zwei folgt Rationalisierung (35 Prozent). Investitionen im Ausland sind nicht unbedingt negativ für die heimischen Standorte eines Unternehmens. IHK-Präsident Reinhold Braun warnt dennoch: „Wir brauchen eine Wirtschaftswende, sonst geht es an die Substanz der heimischen Wirtschaft. Und Substanz, die verloren ist, lässt sich nicht wiedergutmachen.“ Aktuell sagen 15 Prozent der Unternehmen, sie planten im Rahmen ihrer Auslandsinvestitionen einen Abbau von Kapazitäten im Inland.

Das Geld, das nicht in der Region ausgegeben wird, fließt zum größten Teil in andere Länder der Eurozone. 57 Prozent der Auslandsinvestitionen werden in EU-Partnerländern getätigt. „Zu viel Bürokratie ist ein großes Problem für die Unternehmen. Aber die Wirtschaft bei vielen unserer europäischen Nachbarn wächst, obwohl sie die gleiche Bürokratielast haben. Das zeigt, dass Deutschland ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit hat“, erklärt Lucassen.

Die EU muss sich auf ein hartes Ringen einstellen

Zweitwichtigstes Ziel für Investitionen aus der Region ist Nordamerika. Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben die USA noch einmal deutlich an Attraktivität für heimische Unternehmen gewonnen. Da der neue US-Präsident, Donald Trump, erst seit wenigen Wochen im Amt ist, ist diese Entwicklung wohl nicht von den bislang nur angedrohten Zöllen für Einfuhren aus Europa beeinflusst. Dennoch könnten Einfuhrzölle für die USA es interessanter machen, dort neue Produktionsstandorte zu errichten.

Braun sieht dennoch Chancen, dass der Trend gedreht werden kann und wieder mehr in Deutschland investiert wird: „Die größten Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sind die politischen Rahmenbedingungen, die schwache Inlandsnachfrage und die gestiegenen Arbeitskosten. Diese Faktoren sind alle hausgemacht. Aber sie lassen sich auch alle wieder ändern.“