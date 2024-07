ADAC erwartet volle Autobahnen in Bayern

Zum Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg erwartet der ADAC zum Ende der Woche wieder lange Staus auf den Autobahnen im Freistaat. Besonders betroffen seien voraussichtlich die Metropolregionen und Grenzübergänge, teilte der ADAC Südbayern mit. In den benachbarten Alpenregionen zählten zu den Problemstrecken etwa die Brenner-, Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Karawanken- und Gotthard-Route.

Reisende müssen laut Verkehrsexperte Alexander Kreipl am ersten Ferienwochenende von Freitag an mit hohen Zeitverlusten rechnen. Den zweiten Höhepunkt der Reisewelle erwartet der ADAC zwei Wochen später rund um Mariä Himmelfahrt. Auch in den letzten beiden Ferienwochen dürfte es viel Verkehr auf den Straßen geben.

Um den größten Staus zu entgehen, sollten Urlauber möglichst nicht am Freitag, Samstag oder Sonntag losfahren - oder wenn, dann erst ab dem späten Nachmittag, empfiehlt der Verkehrsclub. Außerdem sollte man deutlich mehr Zeit einplanen. Um Wartezeiten an den Mautstationen zu vermeiden, könne man notwendige Vignetten bereits vorab kaufen.