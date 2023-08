Investor KKR steigt beim Augsburger Start-up Rocket Factory ein

Das US-Unternehmen investiert 30 Millionen Euro in das Augsburger Start-up. Die erste Rakete soll nun im zweiten Quartal von 2024 starten.

Die Rocket Factory Augsburg (RFA) hat sich ein 30 Millionen-Euro-Investment gesichert. Wie das Start-up am Montag bekannt gab, wird die US-Investmentgesellschaft KKR, die zum Beispiel auch am Axel-Springer-Verlag beteiligt ist, bei den Augsburgern einsteigen. Das Geld soll den Angaben zufolge für den bevorstehenden Test der integrierten Erststufe und die Fertigstellung der Startrampe am SaxaVord Spaceport in Schottland eingesetzt werden.

Ferner soll es für den Transport der ersten RFA One zu ihrem Startplatz eingesetzt werden. Den mehrfach verschobenen Erststart hat die Rocket Factory nun für das zweite Quartal 2024 geplant, wie es in einer Unternehmensmitteilung weiter heißt. KKR wird somit - neben dem bestehenden strategischen Investor OHB - Kerninvestor der RFA.

KKR steigt auch beim Bremer Raumfahrtunternehmen OHB ein

RFA-Chef Stefan Tweraser sagt: „Wir wollen Zugang zum Weltraum zu wettbewerbsfähigen Preisen schaffen. Damit ermöglichen wir datengenerierende Geschäftsmodelle, um unsere Erde besser zu vernetzen, zu verstehen und zu schützen. Die neue Finanzierung ist ein weiterer Vertrauensbeweis in die technische Expertise von RFA und bestätigt unseren kosteneffizienten Ansatz." Die finanziellen Ressourcen, das globale Netzwerk und das industrielle Know-how von KKR würden die RFA-Mission beschleunigen und die Firma auf dem Weg zum Erstflug und darüber hinaus unterstützen.

Wie am Montag ebenfalls bekannt wurde, steigt KKR auch beim Bremer Raumfahrtunternehmen OHB ein, das sich danach von der Börse zurückziehen soll. Eine entsprechende Vereinbarung mit der Eigentümerfamilie Fuchs sei bereits unterzeichnet, teilte OHB am Montag mit. Demnach will KKR die rund 30 Prozent frei handelbaren Aktien zu einem Preis von je 44 Euro kaufen. Das Unternehmen wird damit mit rund einer Milliarde Euro inklusiver Schulden bewertet. (kuep, dpa)

