Konjunktur

vor 17 Min.

Weniger Neubauten heißt auch weniger neue Küchen

Plus Der Haushaltsgerätehersteller BSH leidet unter den Folgen der stagnierenden Wirtschaft. Dennoch gibt er 850 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung aus.

Von Matthias Zimmermann

Die strahlende Wachstumsbilanz der deutschen Wirtschaft hat mittlerweile mehr als nur einen Grauschleier abbekommen. Die Mischung aus der Schwäche wichtiger Exportmärkte, anhaltend hohen Energiekosten und einer merklich gedämpften Konsumstimmung der Verbraucher hat auch in der Bilanz des Haushaltsgeräteherstellers BSH unschöne Spuren hinterlassen. Bei der Vorstellung der Ergebnisse in München betonte Unternehmenschef Matthias Metz aber, dass BSH auch in dieser Situation Marktanteile gewinnen konnte.

Die Zeit, in der Verbrauchern am Ende des Monats mehr Geld übrig blieb, weil sie es wegen der coronabedingten Schließungen von Geschäften, Lokalen und Kultureinrichtungen kaum ausgeben konnten, ist vorbei. Anstatt zu investieren, um es sich in den eigenen vier Wänden schöner zu machen, halten die Menschen jetzt ihr Geld zusammen. Die vom Krieg in der Ukraine ausgelöste Preisexplosion hat viele Konsumenten ärmer gemacht oder zumindest stark verunsichert.

