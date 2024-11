Fassaden-Spezialist Josef Gartner baut Personal ab

Spektakuläre Fassaden sind das Aushängeschild des Unternehmens Josef Gartner aus Gundelfingen. Als Teil der Unternehmensgruppe Permasteelisa hat das Unternehmen mit Hauptsitz im Landkreis Dillingen und Standort in Würzburg an vielen Großprojekten auf der ganzen Welt mitgebaut. Aufsehenerregende Gebäude sind dabei entstanden, etwa die Elbphilharmonie in Hamburg, die längst eines der Wahrzeichen der Stadt ist. Oder das Performing Arts Center am neuen World Trade Center in New York. Jetzt hat nicht zuletzt ein anderes Prestigeprojekt in Hamburg das Unternehmen in Schieflage gebracht.

