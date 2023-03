Steuerklassen-Reform: Das plant das Finanzministerium

Das Bundesfinanzministerium plant, die Steuerklassen zu reformieren. Bei den Änderungen geht es um die Steuerklassen 3 und 5. Was geplant ist.

Die Steuerklassen sollen reformiert werden. Das plant das Bundesfinanzministerium. Für das im Koalitionsvertrag vorgesehene Vorhaben werde derzeit ein Gesetzespaket erarbeitet, sagte ein Sprecher am Dienstag in Berlin. Dabei geht es um Änderungen bei den Steuerklassen 3 und 5. Konkret solle die für Ehepartner steuermindernde Wirkung des Splittingverfahrens bereits beim monatlichen Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden. Dadurch würde die höhere Besteuerung in Klasse 5 vermieden und eine gerechte Verteilung der Steuerbelastung anhand der in der Ehe gemeinsam bezogenen Arbeitslöhne erreicht werden.

Laut Familienministerin Lisa Paus (Grüne) brauche ein geschlechtergerechtes Steuersystem eine Neugestaltung der Steuerklassen 3 und 5. "Dadurch wird die Lohnsteuerbelastung zwischen Eheleuten fairer verteilt", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit würden die ökonomische Gleichstellung und die soziale Sicherung von Frauen gestärkt.

Werden Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft?

Die Idee, die Kombination der Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen ist nicht neu. Vielmehr ist es ein gemeinsames Ziel der Ampelregierung, das im Koalitionsvertrag verankert ist. Würden die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden, würde jeder Ehepartner nur noch den Lohnsteueranteil zahlen, den er auch am gemeinsamen Einkommen trägt. Das bedeutet, dass die monatliche Lohnsteuerbelastung für den Besserverdiener steigen und für den geringer Verdienenden sinken würde.

Wann die Änderung umgesetzt wird, ist bislang nicht bekannt. Das Finanzministerium erarbeite derzeit das dazu erforderliche Gesetzesänderungspaket, sagte eine Sprecherin jetzt auf Nachfrage von t-online. "Die Details der Umsetzung der Koalitionsvereinbarung werden aktuell mit den verschiedenen fachlich betroffenen Gremien von Bund und Ländern abgestimmt." Ein genauer Zeitplan könne noch nicht mitgeteilt werden.

Bevor die Kombination der Steuerklassen 3 und 5 wegfallen kann, müssten zunächst verschiedene IT-Verfahren von Bund und Ländern geändert werden. "So müssen zum Beispiel neue Datenbanken und Schnittstellen geschaffen und bestehende Daten, die bereits elektronisch an die Finanzverwaltung vom Arbeitgeber übermittelt werden, in das Verfahren mit einbezogen werden", so die Sprecherin. Außerdem brauche es genügend Zeit, um die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorab über die Änderungen zu informieren.

Grund für mögliche Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5

Grundsätzlich ist der Vorteil der Kombination der Steuerklassen 3 und 5, dass ein Paar sein gemeinsames monatliches Nettoeinkommen erhöht, wenn die einzelnen Gehälter stark voneinander abweichen. Der geringer Verdienende allerdings ist in Steuerklasse 5 einer hohen Steuerbelastung ausgesetzt. Demnach wird ihm besonders viel von seinem Bruttolohn abgezogen. Die Bundesregierung möchte diese Abzüge reduzieren, indem sie die Kombination aus den Steuerklassen 3 und 5 abschafft.

Davon erhoffen sich die Ampel-Parteien, dass mehr Frauen erwerbstätig werden oder ihre Arbeitszeit erhöhen. Oft sind es die Ehefrauen, die weniger verdienen als ihre Partner und sich deshalb in Steuerklasse 5 einordnen lassen. Demnach werden sie bei der Steuer stärker belastet. (mit dpa)