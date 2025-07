Arztkosten im Urlaub: Ab 20 Euro «sehr gut» geschützt

Ob Magen-Darm-Infekt oder Knochenbrüche beim Wandern: Eine Auslandsreise-Krankenversicherung erstattet hohe Arztrechnungen und Rücktransporte weltweit und zählt damit zu den empfehlenswerten Absicherungen für Urlauber. Zumal sie meist nicht teuer ist.

Von der Stiftung Warentest mit der Bestnote «sehr gut» bewertete Familientarife gibt es zum Beispiel schon ab rund 20 Euro pro Jahr. Sie decken in dem Zeitraum alle Reisen ab. Voraussetzung: Die einzelne Reise überschreitet nicht die festgeschriebene Maximaldauer. Hier hat jeder Anbieter seine eigenen Vorgaben, aber mit oft mehr als 50 und bis zu 70 Tagen ist der Zeitraum in der Regel großzügig bemessen.

Das Praktische an Familientarifen: Kinder sind stets mitversichert, auch wenn sie alleine reisen. Die Altersgrenze liegt häufig zwischen 17 und 25 Jahren, mitunter gibt es kein Höchstalter.

Kostensprünge bei Älteren

Sind ältere Personen mitversichert, steigen indes die Kosten. Die Altersgrenzen liegen zwischen 50 und 75 Jahren, teils gestaffelt. Die Preissprünge sind kräftig: Einer der Tarife kostet zum Beispiel statt 33 Euro 155 Euro im Jahr, wenn eine Person ab 75 Jahren mitversichert ist. Gut zu wissen: Ein gemeinsamer Wohnsitz oder ein Verwandtschaftsverhältnis sind oft nicht Pflicht.

Ganz vorn im Ranking der Familientarife liegen die Policen «Reise-Krankenschutz Tarif RD» von der Ergo Krankenversicherung und der Tarif «JRV» von HanseMerkur (jeweils Note 0,5), berichten die Fachleute in ihrer Zeitschrift «Stiftung Warentest Finanzen» (Ausgabe 05/25). Sie kosten demnach 29,90 bzw. 44 Euro Jahres-Grundbeitrag.

Teils gibt es die Jahres-Familientarife für noch weniger Geld, wenngleich nicht mit der Supernote 0,5 - der günstigste «sehr gute» Tarif kostet laut der Stiftung Warentest 18,60 Euro und wird vom Münchener Verein angeboten (Note 1,3).

Gesetzlicher Schutz lückenhaft - oder nicht vorhanden

Ein Grund, warum die Auslandsreise-Krankenversicherung ratsam ist: Oft erstatten gesetzliche Krankenkassen ärztliche Behandlungen im Ausland nur teilweise und das auch nur innerhalb der EU sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.

In allen anderen Ländern droht man, auf den gesamten Kosten sitzenzubleiben. Das gilt auch auf Kreuzfahrtschiffen, die nicht unter einer der genannten Landesflaggen fahren, so die Warentester.

Tipp der Experten: Wer in den Bergen oder in abgelegenen Gegenden unterwegs ist, sollte darauf achten, dass Such-, Rettungs- und Bergungskosten in der Reisekrankenversicherung abgedeckt sind. Und zwar für Summen von mindestens 10.000 Euro.

Auch für Privatversicherte mitunter sinnvoll

Für Privatversicherte kann eine Auslandsreise-Krankenversicherung ebenfalls unter bestimmten Umständen sinnvoll sein, so die Warentester. Der Grund: Zwar habe man meist zeitlich begrenzt auch weltweit Schutz, doch nicht alle privaten Krankenversicherer deckten Rücktransporte in ein deutsches Krankenhaus ab.