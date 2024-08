Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Beim Abbiegen habe der 72-jährige Autofahrer am Freitagabend ihr die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Es kam zur Kollision und die 66-Jährige stürzte zu Boden. Sanitäter brachten die Radfahrerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rhein-Neckar-Kreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis